Miliardový projekt dostavby D4 má na dosah konsorcium vedené firmou Vinci

Celkem 32 kilometrů nové dálnice slibuje konsorcium postavit zhruba za 16 a půl miliardy korun.

Rozhodnutí ministerstva je obsaženo v návrhu koncesní smlouvy, kterou úřad rozeslal do meziresortního připomínkového řízení. „Vládě je ke schválení předkládána Koncesionářská smlouva v podobě odpovídající podané a Zadavatelem řádně vyhodnocené nejvýhodnější nabídce od účastníka DIVia,“ uvádí resort dopravy v materiálu.

Oficiálně tak ještě rozhodnuto není, ministerstvo dopravy už ale vybralo jasného favorita. Vyhodnocování soutěže na koncesionáře PPP se totiž skládá ze dvou částí. V první ministerstvo vybírá zhotovitele a následně pak vláda a posléze i Poslanecká sněmovna schvalují konečnou podobu smlouvy s tímto zvoleným zhotovitelem.

„Pokud všechny schvalovací procesy stihneme zkraje roku, chybějící 32 kilometrů dlouhý úsek D4 z Příbrami do Písku se začne stavět v první půlce příštího roku se zahájením stavební sezóny 2021,“ řekl MF DNES ministr Karel Havlíček.

V září, kdy z původních čtyř uchazečů o dostavbu dálnice zůstali dva nejvážnější zájemci, hodnotil ministr dopravy Karel Havlíček postup v soutěži jako historický průlom ve financování dopravní výstavby v Česku. Zatímco v okolních zemích už mají s takzvanými PPP projekty (Public-private partnership) zkušenosti, v tuzemsku se dosavadní pokusy vždy zadrhly.

Přenechání nákladů a výstavby soukromníkovi, kterému stát následně platí za udržování dopravní tepny v kondici, je totiž výhodné především v situaci, kdy se nedostává na výstavbu veřejných peněz. V Česku ale byl naopak spíše opačný problém. Panovaly spíše obavy, aby byl dostatek projektů použitelných na vyčerpání nabízených dotací z Evropské unie. Kvůli tomu například ministerstvo odpískalo plán na dostavbu jihočeského úseku D3 mezi Bošilcem a Borkem ze soukromých peněz a raději jej stavělo samo a čerpalo na něj peníze z Operačního programu doprava.

Cenou za dostavbu dálnice se poslanci zabývali už na začátku loňského roku, kdy resort dopravy zveřejnil odhad, že cena chystaného projektu podle něj vyjde na 25 miliard korun. Státní silničáři z Ředitelství silnic a dálnic totiž podle aktuálních ceníků uváděli, že zbývajících 32 kilometrů dokážou postavit za 7,5 miliardy korun.

Obě sumy ale nebyly lehce porovnatelné, protože v částce u PPP byly započteny náklady na 25letou údržbu nově postavené dálnice a přilehlých již zprovozněných 16 kilometrů. Úřad za koncesionáře navíc kalkuloval riziko a cenu peněz, kterou by si zájemce o projekt musel půjčit u bank. Letos v září, kdy dvojice uchazečů odevzdala obálky s výší konečné ceny ale bylo jasné, že resort předpokládanou cenu o téměř deset miliard nadhodnotil.

Levnější nabídka konsorcia DIVia (tvořeného společnostmi VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS počítala s náklady 16 554 520 243 korun. Vyšší nabídka konsorcia Via 4 - jižní spojení tvořeného společnostmi PORR Beteiligungen und Management GmbH, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch), Obrascon Huarte Lain, S.A., Egis Projects S.A. a SK Engineering & Construction Co. Ltd. počítala s částkou 18 283 543 000 korun.