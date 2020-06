Výstavba dálnic se může zkrátit až o čtyři roky, zrychlí se výkup pozemků

, aktualizováno

Výstavba dálnic by se díky zákonu o urychlení liniové výstavby mohla zkrátit až o čtyři roky. Návrh počítá s ­přesunem majetkoprávního vypořádání na začátek přípravy stavby. V reálu by se tak s výkupem pozemků začalo v téže době, kdy úředníci připravují umístění stavby v krajině. Stroje by pak mohly na staveniště vyjet dříve, než budou vypořádána vlastnická práva ke všem pozemkům.