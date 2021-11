VIDEO: Václavské náměstí je plné stánků, podle starosty kulturní akce

„Václavské Vánoce jsou pravidelnou kulturní akcí, která je povolená na základě usnesení rady městské části. Je to dlouhodobě plánovaná akce, na které tradičně umožňujeme zhruba šesti různým neziskovým organizacím a jejich chráněným dílnám prodej vlastních výrobků,“ vysvětlil pro iDNES.cz Hejma.

Podle něj konzumace zakoupeného občerstvení na místě není povolená. Tradiční vánoční nápoje se prodávají v uzavřených nádobách a lidé si je mají odnést s sebou. Na to upozorňují i cedule instalované organizátory. Podle videozáběrů z víkendu se však tak ne vždy děje.

Na dodržování hygienických nařízení dohlíží pořadatel akce a podle Hejma trvá na tom, že neporušuje žádná opatření. „Když je to v režimu kulturní akce, tak to není zakázáno,“ míní.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i pražskou hygienickou stanici, na odpověď zatím čeká.

Mluvčí městské policie uvedla pro agenturu ČTK, že strážníci případné porušení krizového zákona řeší na oznámení. „Nepovolený prodej na Václavském náměstí budou strážníci oznamovat správnímu orgánu. V souvislosti s touto činností jsme ale nepřijali žádná oznámení od veřejnosti ani na tísňovou linku 156,“ uvedla.

Primátor metropole Zdeněk Hřib konstatoval, že magistrát může prodej ovlivnit pouze prostřednictvím zvláštní vyhlášky, takzvaného tržního řádu. Ten stanovuje, kde a co se v Praze může na veřejných místech prodávat. Podle této vyhlášky je jako místo pro vánoční trhy vysloveně uvedeno jen spodní část náměstí. Změna vyhlášky je pak podle primátora proces na měsíce.

„Ani v nouzovém stavu nemá primátor pravomoc pozastavit platnost tržního řádu nebo jej upravit rychleji,“ řekl ČTK.

Dodal, že to, jak zareagují na vládou vyhlášená opatření, je především v režii provozovatelů. „Někteří provozovatelé na to reagují převedením na kulturní akci, jiní se rozhodli do toho nejít,“ uvedl.

Pořadatelé Václavských Vánoc kromě zákazu konzumace omezili také počet návštěvníků. Na jednom místě by se tak nemělo zdržovat více než 100 lidí. „Pořadatel mě ujistil, že na to hodně dbají. Nechodí tam tak velký počet lidí, aby to přesáhli,“ uzavřel starosta první městské části Hejma.

„Všem trhovcům, stánkařům a dalším, které postihla vládní nařízení vyjadřuji tímto podporu v těžkých časech. A všechny prosím o dodržování hygienických pravidel, abychom se toho viru konečně zbavili,“ napsal už v sobotu na svém facebookovém profilu.

Vláda zakázala vánoční trhy od pátku 26. listopadu 18:00. Opatření vyhlásila teprve ve čtvrtek, za což si vysloužila kritiku jednak kvůli krátkému času na reakci, a také kvůli faktu, že zastřešená obchodní centra zůstala v provozu.