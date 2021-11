Nebalíme, vzkazují prodejci. V Brně část stánků přesunou do kryté tržnice

A co oblíbené akce? Festival Life! pokračuje

Po čtvrtečním rozhodnutí vlády nevěděly Veletrhy Brno, zda bude moci po celý víkend pokračovat festival Life!, který začal v pátek. „Jelikož veletrhů se vládní opatření netýká, část se může uskutečnit až do neděle při splnění platných opatření. Hygienici povolili i taneční část, avšak s omezením maximálně 1000 lidí v pavilonu,“ řekl mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek. Vánoční trhy na výstavišti pravděpodobně budou

Na náměstí po celém Česku museli trhovci své stánky ve většině případů zavřít, to se ale nejspíš nebude týkat vánočních trhů na brněnském výstavišti 10. až 19. prosince. Tím, že budou přímo v pavilonu F a G1, je možné podle mluvčího Veletrhů Brno na ně nahlížet, jako by se jednalo o obchodní centrum, třeba Vaňkovku. Bitva ani napoleonský program ve Slavkově nebude

Naopak vzpomínkové akce a rekonstrukce bitvy u Tvarožné, které se měly uskutečnit příští víkend, pořadatelé zrušili. „Nařízení bychom asi splnili, ale nechceme zhoršovat aktuální situaci, když vidíme, jak to vypadá v nemocnicích,“ uvedl za pořadatele Miroslav Jandora.