Průvod Velvarských s vejci připomněl legendu o stavbě Karlova mostu

Obyvatelé Velvar jsou na legendu náležitě hrdí, a tak se na její počest sdružili ve spolku Natvrdlí. Předsedou tohoto spolku je velvarský starosta Radim Volák, který v neděli vejconoše vedl.

„Dříve jsme byli vysmíváni za to, že jsme vejce dovezli vařená. Nicméně v současné době z toho děláme až světonázor, protože si myslíme, že schopnost dokázat vyložit si různá nařízení shůry po svém a lépe, je vždycky potřeba a zejména v současné době,“ řekl Volák.

Vejconoši tak kromě vajec do Prahy přinesli také cedule s hesly jako „máš-li vejce natvrdlá, vlast je na Tě hrdá“.

„Vajíčkobraní je náš největší městský svátek, našeho královského města Velvary, neboť vždycky jednou do roka se všichni Velvarští sejdeme na našem velikém krásném náměstí a Velvarští donášejí ta nejlepší vejce od těch nejlepších velvarských nosnic, která my pečlivě pak vybíráme, klademe do nůší, a ti nejstatnější vejconoši je potom donášejí ku Praze,“ popsal přípravy na Vajíčkobraní Volák.

Ve 13:00 dorazili vejconoši k Malostranské věži na levém břehu Vltavy. Tam se k nim přidal koňský povoz i dobová středověká kapela. Společně pak přešli Karlův most, který se po obou stranách zaplnil lidmi. Někteří diváci přišli na akci záměrně, pro jiné, včetně cizinců, představoval průvod nečekané zpříjemnění nedělního odpoledne.

Na Křížovnickém náměstí přivítali vejconoše primátor Bohuslav Svoboda (ODS), starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) a ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman. Velvarští jim předali 450 uvařených vajec, která si lidé následně rozebrali. Vejconoši zazpívali svou tradiční píseň a připili si se zástupci Prahy vaječným koňakem.

Otevření výstavy Ježíš

Na akci navázalo zahájení výstavy s názvem Ježíš v Muzeu Karlova mostu. Jeho ředitel Bergman ji slavnostně zahájil ve 14:00. „Muzeum Karlova mostu uspořádalo, již tradičně na Velikonoce, výstavu, která se letos týká takového vlastně úplně fundamentálního tématu, a to je Ježíš. Chceme naší výstavou přiblížit ty poslední okamžiky Ježíšova života na zemi a zároveň představit reálie tehdejší doby v městě Jeruzalém,“ řekl Bergman.

Podle Bergmana se tak expozice soustředí na prameny poznání Ježíšova života a ukazuje i období po jeho smrti včetně činnosti Ježíšových následovníků. Bergman zároveň doplnil, že vystavené novozákonní rukopisy a exponáty zobrazující Ježíše si muzeum vypůjčilo z depozitáře litoměřické diecéze. Lidé mohou výstavu navštívit zdarma do konce dubna.