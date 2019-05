U dálnice D1 zaparkovala tramvaj, stojí u Čestlic na poli

Tramvajového vozu na 7. kilometru dálnice D1 si v úterý dopoledne všimlo několik řidičů, kteří o tom informovali policii.

„Po jedenácté hodině jsme dostali oznámení o tramvaji u dálnice od dálničního oddělení v Mirošovicích. Na místo vyjela hlídka věc prověřit,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Monika Schindlová.

Tramvaj někdo umístil za svodidla jen pár metrů od dálnice.

Středočeský kraj i Praha přitom plánují, že okolo Prahy budou v budoucnu jezdit tramvaje. Jako první by měla být připravena trasa do Zdib severně od Prahy, ale chystá se i trasa do Čestlic a Jesenice.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o informace i pražský dopravní podnik, kterému tramvaj zřejmě původně patřila. Po majiteli vozu se bude zřejmě ptát i policie.