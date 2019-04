Tramvaj dojede nejdál do Zdib, Jesenice a Průhonice zatím Praha neplánuje

14:10 , aktualizováno 14:10

Z plánů Prahy na tramvajové tratě z Prahy do Středočeského kraje se v současnosti připravuje pouze trať z Kobylis do Zdib, další zvažované trati do Jesenice a Průhonic zatím vedení města realizovat nebude.