Zámecké domovy pro seniory se potýkají s památkáři i s nedostatkem soukromí

Zhoršená životní situace seniorů se týká třeba Domova Na Zámku v Lysé nad Labem, odkud chce kraj důchodce přestěhovat do jiných prostor. „Není to odpovídající prostředí,“ uvedla k úrovni lyského domova středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Právě domov pro seniory v jinak krásném historickém prostředí s vyhledávanou zahradou se potýká s těžkostmi, které snižují kvalitu důstojného bydlení.

„Jakákoliv přestavba a stavební úpravy jsou oproti zařízením, která nesídlí v historických budovách, logicky nákladnější. Budova lyského zámku je kulturní památkou a je pod neustálým dohledem Národního památkového ústavu. Vyšší jsou mimo jiné také náklady na vytápění. Jinak má však náš domov v regionu velmi dobré jméno. Je vyhledávaným zařízením, které poskytuje kvalitní ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči,“ sdělil MF DNES ředitel Domova Na Zámku v Lysé nad Labem Jiří Hendrich.

I přes mnohé dokončené opravy však není možné některé další nutné rekonstrukce provádět. „Zázemí domova z našeho úhlu pohledu ne zcela odpovídá nárokům na poskytování služby ve 21. století,“ potvrdila středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD).

Domov pro seniory sídlí v historické budově lyského zámku již od roku 1961. „Existují historické budovy, jejichž stavební uspořádání umožňuje lepší možnosti stavebních úprav v pokojích klientů, jako je umístění oken, dveří, dělení místností nebo snižování počtu lůžek v pokojích. V současné době je ze šestačtyřiceti pokojů polovina jednolůžkových či dvoulůžkových. K vícelůžkovým pokojům pak evidujeme většinu připomínek ze strany klientů či jejich rodin. Jde především o soukromí a s tím spojené vztahy mezi seniory,“ vysvětlil ředitel Hendrich.

Vedení domova pro seniory se klientů a jejich příbuzných pravidelně dotazuje na spokojenost s ubytováním v rámci dotazníkového šetření SQ 15. Mnohým z nich logicky vadí, že některé z pokojů na zámku jsou průchozí, což výrazně snižuje soukromí obyvatel.

Plán? Ze zámku do Milovic

V posledních letech rekonstruovali v lyském zámku sociální zařízení a koupelny, podlahy v některých podlažích či vybudovali evakuační výtah. I přes snahu o kvalitní zázemí pro život klientů však kraj vážně uvažuje o stěhování domova do důstojnějších prostor.

„Rekonstrukce Domova Na Zámku v požadovaném rozsahu, tak aby byla zajištěna péče kvalitativně odpovídající 21. století, není možná. A to především právě kvůli to- mu, že se jedná o památkově chráněný objekt. Kraj proto začal jednat se soukromým investorem v lokalitě Milovic, kam by se v budoucnu mohli klienti domova přestěhovat,“ podotkla radní Heřmanová. Jednání jsou však zatím na začátku.

Podle ředitele Hendricha se o výstavbě nového domova hovoří již patnáct let. „Na sociální služby jsou kladeny neustále větší nároky z hlediska materiálně-technických standardů, které nejsou historické stavby schopny zajistit. Výstavba nových budov je tedy logickým výstupem. Zřizovatel je výstavbě nakloněn a obě strany neustále jednají,“ potvrdil záměr kraje Hendrich. Krajští radní však ujišťují, že případné stěhování by probíhalo s důrazem na zajištění maximálního komfortu a bezpečí klientů i zaměstnanců domova.

Kompromis v komnatách

Obdobné komplikace s dodržováním přísných „pravidel hry“ památkářů se dotýkají i dalších zámeckých domovů pro seniory. V Rožďalovicích na Nymbursku je domov pro seniory v historické budově zámku a kláštera. „Pravda je, že jednání s Národním památkovým ústavem jsou složitá, ale doposud jsme vždy nalezli kompromis,“ tvrdí zástupce ředitele Domova Rožďalovice Pavel Petráček.

Fakta ● Kraj provozuje na zámcích ve středních Čechách 7 domovů pro seniory. Jde o Lysou nad Labem, Rožďalovice, Vidim, Vojkov, Smečno, Kolešovice a Červený Hrádek. ● Za poslední tři roky investoval kraj do oprav a údržby objektů zámeckého typu 60 milionů korun. ● V některých domovech sídlících na zámku nemůže kraj nutné opravy provést kvůli památkářům.

Podobně je tomu i v Kolešovicích na Rakovnicku, kde senioři obývají zámecké prostory v centru obce. „Budova i s přilehlým parkem je památkově chráněna a všechny zásahy do vnějšího či vnitřního vzhledu tak podléhají stanovisku orgánu státní památkové péče. Obvykle jsou opravy a rekonstrukce finančně náročnější, a některé dokonce nemožné,“ konstatovala ředitelka kolešovického domova Taťána Čížková.

Zámeckých domovů pro seniory provozuje Středočeský kraj ve středních Čechách celkově sedm. „Rekonstrukce a opravy těchto objektů zajišťuje kraj průběžně. Jen od roku 2017 šly do oprav a údržby domovů pro seniory zámeckého typu každoročně investice za zhruba dvacet milionů korun,“ uvedla radní Heřmanová. Kraj je zřizovatelem téměř šesti desítek příspěvkových organizací v sociální oblasti. „Na tento rok jsme v této oblasti naplánovali investiční akce a opravy v hodnotě téměř 100 milionů korun,“ dodala Heřmanová.