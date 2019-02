Do středočeských tratí míří miliardy korun, mají zlepšit dopravu do Prahy

„V letošním roce počítáme se schválením záměrů projektů na investiční akce v rekordní výši. Celková hodnota těchto připravovaných staveb významně překračuje sto miliard korun. Souvisí to s faktem, že budeme projednávat významné investiční akce, jako jsou například stavby na ramenech Praha–Kladno a mnohé další,“ představil záměry generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Už letos se podle záměru správců tratí začne s renovací přibližně deseti kilometrů důležité koridorové tratě podél Berounky jihozápadně od pražského Smíchova směrem k Černošicím. „Stavba je rozdělena na dvě etapy. První je samostatná optimalizace trati. Předpoklad zahájení stavebních prací pro první etapu je září letošního roku, ukončení prací pak březen 2022,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Iliaš. Předpokládaná cena dosáhne 2,9 miliardy korun. Jednou z výrazných změn bude podle projektu SŽDC také renovace zastávek v Radotíně a Velké Chuchli na okraji hlavního města.



V druhé etapě optimalizace projektanti počítají s mimoúrovňovým křížením tratě ve Velké Chuchli, a to nadjezdem místo stávajícího železničního přejezdu. „Jeho případné zachování by mělo velice negativní dopady nejen na bezpečnost železniční i silniční dopravy. Ve špičkovém období by byl přejezd uzavřen více než 45 minut v rámci hodiny,“ upozorňuje projekt.

Stanice v Radotíně projde celkovou modernizací, dostane ostrovní nástupiště s výškou 55 centimetrů nad kolejnici tak, aby mohli cestující pohodlně nastupovat a vystupovat. Správci železnice obnoví také trakční vedení, stejně jako sdělovací a zabezpečovací zařízení.

Ještě větší stavební úpravy čekají zastávku ve Velké Chuchli. Ta se přesune o 400 metrů blíže k městské části.

Rekonstrukční zásahy zajistí podstatné zvýšení kapacity této spojnice. Trať podél Berounky patří k nejvytíženějším mezi středními Čechami a hlavním městem. Úsekem mezi Smíchovem a Velkou Chuchlí denně projede 189 vlaků všech kategorií, od expresů přes osobní až po nákladní s délkou od 65 metrů do 420 metrů. Údaje z roku 2000 pro stejný úsek uváděly denní provoz 84 vlaků. Výhledově může mezi Smíchovem a Velkou Chuchlí podle projektu denně jet až 252 spojů různých kategorií.

Opravy na tratích vlaky zároveň zrychlí, například mezi Smíchovem a Velkou Chuchlí dosáhnou expresy a rychlíky až na 120 kilometrů v hodině, osobní vlaky pojedou rychlostí až 105 kilometrů za hodinu.

Do Boleslavi již za 50 minut

SŽDC počítá pro letošní rok také se startem dalších staveb. Rozjet se má obnova tratě z Vysočan na Mstětice v Praze-východ. „Optimalizace zmíněného traťového úseku se dotkne též rekonstrukce železničních stanic Horní Počernice, Vysočany, Zeleneč a Rajská zahrada,“ uvedl Marek Iliaš. Práce na tomto úseku se zřejmě rozeběhnou v září a potrvají čtyři roky.

Nové železniční stavby VRT z Prahy – SŽDC zahájí přípravné práce na vysokorychlostních tratích (VRT). Týká se to například spojení Praha–Wroclaw. Pro pilotní úseky VRT zadá SŽDC předprojektové práce v podobě geodetických prací a odborných průzkumů, jež následně zrychlí proces získávání územního rozhodnutí. Z metropole se uvažuje o dvou variantách směrování, přes střední Čechy a Liberec, či Hradec Králové. 2030 – V tomto roce by se měli lidé podle odhadů svézt po modernizované železnici z Prahy do Kladna. Ze sedmi stavebních úseků se nyní pracuje na jednom.



Výraznou proměnou může projít také trať z Prahy směrem na Mladou Boleslav a dále do Liberce. SŽDC pro její úpravu zpracovává studii proveditelnosti. Analýza pracuje s několika verzemi přestavby, například rekonstrukcí traťové koleje a zvýšení rychlosti na 120, případně až na 160 kilometrů v hodině, renovací všech stanic, vybudováním peronů a zajištěním bezbariérového přístupu.

Pokud k tomu opravdu dojde, zlepší se regionální doprava mezi hlavním městem, Všetaty i Mělníkem. A například cesta z metropole do Mladé Boleslavi po modernizovaných kolejích může pro cestující vyjít přibližně na 50 minut. Až dosud se na trati z Prahy do Mladé Boleslavi jezdí nanejvýš stokilometrovou rychlostí, v některých úsecích ještě pomaleji.

SŽDC zamýšlí letos také předložit ministerstvu dopravy aktualizovanou studii pro trať ze Smíchova do Berouna a dále do Hořovic a Plzně. S velkými investicemi se počítá na stavbě trasy z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla.