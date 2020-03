Naděje pro obří stadion. Praha má se strahovským kolosem velké plány

Situace totiž není jednoduchá, neboť celková rekonstrukce by vyšla minimálně na 1,5 miliardy korun, což by přespříliš zatížilo městský rozpočet. A to zejména v současné době, kdy je v plánu výstavba linky metra D do Písnice nebo dostavba severovýchodní části Městského okruhu za desítky miliard korun. Jenže obrovské finance by spolkla i případná demolice. Navíc je stadion od roku 2003 památkově chráněn, což bourání v tuto chvíli znemožňuje.