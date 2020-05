Hledání talentů k laseru. Začíná další ročník fyzikální soutěže pro mladé

Tamní vědci projekt zaštiťují a slibují si od něj příliv talentů. Letošní klání mladých fyziků z celého Česka je už v pořadí čtvrté.



„Studenti se mohou na webu www.talentovka.cz zapojit do internetového kola, ve kterém na ně čeká několik příkladů a práce na optickém experimentu,“ upozorňuje Zdislava Lojdová z laserového centra ELI Beamlines s tím, že uzávěrka přihlášek je 14. července.

Dvanáct nejlepších řešitelů si pak v říjnu při třídenním finále vyzkouší simulaci skutečného vědeckého experimentu. A to právě v profesionálních laboratořích laserových center ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech.

Soutěž je stejně jako v předchozích třech ročnících určená pro středoškoláky. Především pak pro ty z nich, kterým se stala koníčkem fyzika a vše, co s ní souvisí. Akademie jim dává možnost nahlédnout do tajů skutečné vědy. Pokud uspějí, setkají se s odbornými pracovníky dolnobřežanských výzkumných pracovišť.



Autobusem do světa laserů

A setkání s vědci nemusí být pro školáky poslední. „Záleží na nich, snažíme se nastartovat spolupráci s talenty právě touto akademií. Už nyní k nám chodí studenti, kteří navštěvují bakalářské obory třeba na Matematicko–fyzikální fakultě UK. S nadějnými studenty se snažíme udržovat kontakt,“ uvedla při jednom z předchozích ročníků za pořadatele Hana Strnadová, která má kromě propagace na starosti rovněž výukové programy.

Nadějní fyzici dokonce pomáhají nejen při odborné práci, ale i s přípravou akademie. Spolupráci s jedním z jejích bývalých účastníků kvituje Martin Přeček z experimentálního týmu ELI Beamlines.

„Několik týdnů jsme společně pracovali jednak na reálném výzkumném úkolu, který se týkal měření parametrů nové mikrofluidické kapalinové trysky, a jednak na přípravě a ověření vědeckého zadání následujícího ročníku Talentové akademie. Pavel se ukázal jako skvělý pracovník, jemuž jsem mohl svěřit dlouhodobější trpělivé řešení úkolů. Samostatně provedl ověření většiny chemických postupů,“ popisuje spolupráci Přeček.

Studenti díky akademii získají nové poznatky z optiky, chemie, konstruktérství, programování nebo 3D tisku a naučí se používat špičkové vědecké přístroje. Mnozí, kteří soutěží prošli, si projekt pochvalují.

„Talentová akademie mi ukázala, že za špičkovými pracovišti nemusíme jezdit daleko za hranice, ale stačí sednout na autobus na Kačerově a za pár minut jsme tam. Také to, že lidé působící na těchto pracovištích jsou naprosto normální a člověk si s nimi může dobře popovídat. A konečně, že věda je oblast, které bych se v budoucnu ráda věnovala,“ míní účastnice loňského ročníku Daniela Kropáčková.

Mezi finalisty jsou čas od času „ostřílení“ mladí vědci. Víkend v Dolních Břežanech si v minulosti užil také Jakub Janoušek z Lysé nad Labem, který „zabodoval“ i v kosmonautice. „Dostal jsem se mezi pět nejlepších v soutěži Expedice Mars. Jako člen posádky jsem absolvoval simulovaný let k rudé planetě. Byl jsem i v soutěži Odysseus, kde to náš tým dotáhl do celoevropského finále,“ vylíčil zážitky někdejší student pražského Gymnázia Jaroslava Seiferta.

Bivoj je nejsilnější na planetě

Pořadatelská vědecká pracoviště v Dolních Břežanech patří ke světové špičce. Centrum HiLASE se zabývá experimentálním vývojem nové generace laserů, které jsou podstatně silnější, výkonnější a stabilnější. Jejich paprsky například rázovou vlnou dokážou zvýšit kvalitu materiálů využívaných v leteckém průmyslu.

Tamní laser pojmenovaný Bivoj je s výkonem tisíc wattů dokonce nejsilnější na světě. Sesterské ELI Beamlines je vědeckým střediskem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Jeho cílem je dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě.

„Především díky kvalitnímu mezinárodnímu vědeckému týmu a přístupu k nejmodernějším technologiím zde mohly být postaveny nejvýkonnější lasery světa. Našim vědcům dávají nepředstavitelné možnosti dalšího výzkumu,“ konstatuje vedoucí HiLASE Tomáš Mocek.

Rovněž jeho kolegové podotýkají, že laserové paprsky si právem vysloužily označení „největší objev minulého století“. Česko má ve výzkumu těchto technologií letitou tradici. „Již v roce 1963 byly u nás v provozu tři lasery a naši vědci se tak zařadili po bok světových průkopníků laserové fyziky,“ připomněla Zdislava Lojdová.