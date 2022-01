Uprchlý bývalý český voják dostal za účast v bojích na Ukrajině 21 let

Ukrajinské boje u českých soudů České soudy už řešily více případů spojených s boji na Ukrajině. Z terorismu byl v minulosti obžalován například bývalý český voják Erik Eštu, soudy ho však nakonec potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách podmíněným trestem. Alexeji Fadějevovi pražský městský soud nejprve uložil 4,5 roku vězení za účast v organizované zločinecké skupině, podle odvolacího soudu se však dopustil teroristického útoku, z něhož byl i původně obžalován. Fadějevovi tak soud trest zvýšil na 21 let vězení. Martinu Kantorovi, který byl rovněž stíhán jako uprchlý, soudy pravomocně uložily dvacetileté vězení. Příští týden bude Vrchní soud v Praze řešit případ Lukáše Nováčka, kterého plzeňský krajský soud v září nepravomocně odsoudil za teroristický útok a za účast v organizované zločinecké skupině ke 20 letům ve vězení. Muž je obžalován z toho, že se na východě Ukrajiny zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Nováček přiznal cestu na Ukrajinu i pobyt v kasárnách separatistů, odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Nováček byl v Sukupově případu k soudu předvolán jako svědek, kvůli svému stíhání však odmítl vypovídat.