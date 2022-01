Bývalého vojáka soudí za boje na Ukrajině, podle obžaloby velel tankistům

Sukup podle obžaloby v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny v červnu 2014 vycestoval do oblasti Doněcka, kde se nechal vyzbrojit a vystrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám a zúčastnil se bojů o města Kramatorsk a Gorlivka.

Jako velitel tankové roty se podle státního zástupce Marka Bodláka v srpnu 2014 účastnil také takzvané srpnové ofenzivy, při které došlo k ovládnutí města Ilovajsk a jeho okolí příslušníky separatistických jednotek, přičemž v bojích zahynula až tisícovka ukrajinských vojáků. Na různých pozicích ve vojenských strukturách takzvané Doněcké lidové republiky působil podle žalobce minimálně do května 2018.

Sukupova obhájkyně Klára Tvrdá za svého klienta odmítla vinu. „Obžalovaný rozporuje všechny v obžalobě uvedené skutečnosti, s obžalobou nesouhlasí a cítí se nevinný,“ uvedla advokátka.

U pražského městského soudu dnes vypovídala Sukupova bývalá manželka. Uvedla, že Sukup byl dříve vojákem, z armády byl propuštěn v roce 1997. Následně začal podnikat v oblasti ostrahy objektů. S mužem se rozvedla v roce 2012.

Prý pomáhal ženám a dětem

Mužova dcera soudu řekla, že jí otec o svém záměru odjet do zahraničí neřekl. O tom, že je na Ukrajině, se dozvěděla ze článku na internetu. S otcem si prý psala, ke svému působení jí však nic konkrétního neřekl. „Prý bojoval za práva dětí a žen a podobné bludy,“ uvedla žena.

Jako svědka dnes soud předvolal i Lukáše Nováčka, kterého plzeňský krajský soud v září nepravomocně odsoudil za teroristický útok a za účast v organizované zločinecké skupině ke 20 letům vězení. Muž je obžalován z toho, že se na východě Ukrajiny zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Nováček přiznal cestu na Ukrajinu i pobyt v kasárnách separatistů, odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Právě kvůli neskončenému trestnímu řízení dnes muž odmítl vypovídat, proti rozsudku se totiž odvolal a případem se tak bude ještě zabývat Vrchní soud v Praze.

Hlavní líčení v Sukupově případu je zatím naplánováno do úterý. Sukupovi by běžně hrozilo 12 až 20 let vězení, sazba se však zvyšuje o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. České právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. Pokud by byl Sukup v budoucnu dopaden a předán do Česka, může požádat o nové projednání případu.

Doněcká a Luhanská oblast leží na samém východě Ukrajiny. Před konfliktem, který vypukl na jaře 2014, žilo v obou oblastech 6,6 milionu lidí. Proruští separatisté tam vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku. Ozbrojený konflikt si od té doby vyžádal tisíce mrtvých. Ukrajina a Západ obviňují z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to popírá.