Muže z Karlovarska odsoudili za terorismus na Ukrajině, dostal 20 let

Soud uznal Lukáše Nováčka vinným podle obžaloby. Trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Advokát souzeného muže žádal o zproštění obžaloby za teroristický útok a maximálně mu přičíst trestný čin služba v cizích ozbrojených silách.



„Především bych upozornil na znalecký posudek z psychologie a psychiatrie, který uvádí, že můj klient má neuspokojené potřeby ocenění. V době, kdy odcházel na Ukrajinu, neměl žádný život. Neměl přítelkyni, měl hromadu dluhů a chtěl začít nový život. Půjčil si proto peníze a odjel. Je jednodušší člověk, nedokázal domýšlet důsledky svého jednání. Jedná impulzivně, což odpovídá tomu, že se prostě sebral a odešel za Natašou, se kterou chtěl začít žít. Myslel si, že ženy z Výchovu jsou lepší, pro rodinu,“ řekl během závěrečné řeči Nováčkův advokát.

Obžaloba, která mladíka viní z terorismu, vycházela mimo jiné z důkazů v Nováčkově mobilu a na internetu, kde je v uniformě a se zbraní v ruce. Na YouTube je pak s ním rozhovor o bojích.

„Na videu na YouTube se blbě culí, vypadá jako chlapeček, který si vymýšlí, jenom aby zapůsobil na reportérku,“ vysvětlil záznam advokát.

Sám Lukáš Nováček snímky a záběry z bojiště vysvětlil tak, že chtěl jen frajeřit, protože nechtěl, aby se vědělo, že na Ukrajině jen škrábe brambory.

„Prostě bych se styděl, sedět doma na gauči. Můj praděda taky bojoval proti nacistům,“ odpovídal nesměle na kameru lámanou ruštinou, když se ho reportérka ruské televize zeptala, proč přijel z Česka na Ukrajinu pomáhat povstalcům.

Pak reportérce přiznává, že bojoval na území Doněcka a Luhanska a že do České republiky se již nevrátí.

„Půjčil jsem si od kamaráda uniformu a fotil jsem se s jeho zbraněmi. Nikdy jsem ale nebojoval, nebyl jsem na frontové linii,“ hájil se manipulační dělník z Nové Role u soudu. Řekl, že jeho pobyt na Ukrajině byla chyba, kterou by už neudělal.

Když prý přijel na Ukrajinu, Nataša ho přemluvila, aby vstoupil do armády. Nechtěl tam ale umřít, tak se domluvili, že tam bude jen civilním zaměstnancem, který bude například vypomáhat v kuchyni.

Státní zástupce se ale domnívá, že jeho vysvětlení jsou pouze účelová. Za teroristický útok navrhoval pro Lukáše Nováčka 20 let vězení.

Pro nelegální armádu takzvaného Novoruska na území samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky bojoval Nováček zhruba půl roku.

Pobyt na Ukrajině byla chyba, tvrdí Nováček

„Záměrně se stal členem uskupení proruských separatistů. Bydlel v kasárnách, nosil uniformu, účastnil se výcviku se zbraní. Místo aby začal žít s novou přítelkyní, jak tvrdil, ihned nastoupil do armády. To je dle mého názoru natolik vzdálené realitě, že mu nelze uvěřit. Navíc nikomu doma neřekl, kam odjíždí. Obžalovaný tvrdí, že na Ukrajině pouze loupal brambory. Žádná ale fotografie k tomu není. Existují pouze ty, na kterých je se zbraní v ruce. Nelze mu uvěřit ani to, že se nechal vyfotit jen proto, aby machroval. Na snímcích je na různých místech, v různých pozicích, s ostatními členy armády a vždy se zbraní. Svědek uvedl, že mu obžalovaný poslal zprávu, ve které napsal, že přijel na Ukrajinu bojovat proti ukrajinské vládě,“ vyjmenoval státní zástupce.



Podle advokáta Nováček trpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Zažil bombardování, viděl roztrhaná těla. Obával se o svůj život. Měl z toho noční bludy, spal s nožem. Nezapojoval se do bojů, odmítal střílet. Do Ruska odjel za Natašou, se kterou se seznámil přes sociální síť. Ta se s ním potom rozešla. O Nataše se domnívám, že byla jen volavkou, která lákala mladé kluky do bojů,“ domnívá se advokát.

Podle spisu odletěl Nováček v červenci 2015 z Prahy do Donbaské oblasti na východě Ukrajiny, kde se nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit ozbrojenými složkami, které usilují od odtržení od Ukrajiny a vytvoření samostatného státu.

Podle obžaloby se na Ukrajině podílet na různých vojenských úkolech jako práce v rozvědce, strážní služba, hlídkování v určených oblastech a rovněž se měl zapojit do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny se záměrem způsobit jim zranění či smrt.

Takto na Ukrajině působil nejméně do konce ledna 2016. Poté přešel hranice Ruské federace, požádal na českém velvyslanectví v Moskvě o vydání náhradního cestovního pasu a odletěl zpět do Prahy.

Mladíkovi hrozí za terorismus 20 let vězení (7. 1. 2021)