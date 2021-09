Je jednodušší, hájí advokát muže obžalovaného z terorismu na Ukrajině

Rozsudek nad mužem z Karlovarska plánují soudci Krajského soudu v Plzni vyhlásit do konce týdne.



Obžaloba mimo jiné vychází z důkazů v Nováčkově mobilním telefonu a na internetu. V mobilu i na sociálních sítích byly jeho fotografie v uniformě se zbraní v ruce, na YouTube pak rozhovor v lámané ruštině o bojích.

„Chtěl jsem frajeřit, protože jsem nechtěl, aby věděli, že jen škrábu brambory a nebojuji. Půjčil jsem si od kamaráda uniformu a fotil jsem se s jeho zbraněmi. Nikdy jsem ale nebojoval, nebyl jsem na frontové linii,“ řekl letos Nováček z Karlovarska u soudu.

Podle státního zástupce Martina Bílého jsou vyjádření obžalovaného účelová.

„Bydlel v kasárnách, měl omezený pohyb obvyklý pro vojáky, účastnil se výcviku se zbraní. Nelze ani přehlédnout skutečnost, že obžalovaný uvedl, že chtěl do rozvědky. Ale prý jen proto, aby se dostal do Ruska a pak se mohl vrátit zpět do České republiky. Nelze uvěřit ani tomu, že jel na Ukrajinu za přítelkyní Natašou, se kterou chtěl začít nový život, a na místě se nechal naverbovat. Místo aby se pokusil žít s přítelkyní, hned šel do armády. To je dle mého názoru natolik vzdálené realitě, že mu nelze uvěřit,“ shrnul nyní v závěrečné řeči žalobce Bílý.

Advokát závěry obžaloby zpochybňoval. „Hlavně bych upozornil na znalecký posudek, kde je jasně napsáno, že můj klient má neuspokojené potřeby ocenění. To byl důležitý motivátor v jeho životě. Když z České republiky odcházel, byl rozejitý s přítelkyní, měl dluhy, chtěl začít nový, lepší život. Ve srovnání se členy senátu je pan Nováček jednodušší člověk, nedokázal domýšlet do detailu důsledky svého jednání. I v posudcích je napsáno, že jedná impulzivně,“ řekl advokát.

Na Ukrajinu jel podle něj Nováček za ženou jménem Nataša, se kterou se seznámil přes ruskou sociální síť. „Myslel si, že ženy z Východu jsou více pro rodinu, to hledal. Popsal, jak začalo bombardování a jaké to pro něj bylo drama, když viděl roztrhané kusy těl. Proč bydlel v kasárnách? Nataša mu dala kopačky. Mám podezření, že Nataša je vábnička, která láká mladé, jednodušší kluky, aby jeli bojovat na Ukrajinu,“ prohlásil advokát.

Upozornil na to, že ve spisu je komunikace ze sociálních sítí, z níž vyplývá, že jeho klient odmítal vyběhnout a střílet. „On se tam zaplétal do klevet a donášení, ne do bojů,“ tvrdí advokát.

Video, kde Nováček lámanou ruštinou mluví o bojích, je podle advokáta improvizací s fabulacemi. „Když se ho reportérka ptala, jaké byly boje, nejprve zaváhal, a pak řekl, že strašné. Nedokázal to popsat. Na videu vypadá jako chlapeček, který se blbě culí, aby zapůsobil na reportérku,“ uvedl advokát.

Stal se obětí omylu, tvrdí advokát

Mimo jiné připomněl, že se jeho klient mohl stát obětí omylu. „Když odjížděl, v Ostravě byl konzulát Doněcké republiky. Musíme vycházet z toho, že když je konzulát, běžný člověk to vezme. V Doněcké i Luhanské republice byly vlády, měly území, obyvatelstvo i státní aparát. Pokud by soud seznal, že klient tam byl v armádě, mělo by být přihlédnuto, že šlo o omyl, a maximálně použit paragraf o službě v cizí armádě,“ tvrdí advokát.

Sám Nováček dnes vše uzavřel s tím, že jeho pobyt na Ukrajině byla chyba, kterou by už neudělal. „Neberte mi moji ženu, moje dítě, moji rodinu,“ řekl soudcům obžalovaný mladík, který si našel po návratu z ciziny partnerku.

V posledním čtvrt roce soudy v Česku potrestaly dvacetiletými tresty hned dva muže za terorismus, jak kvalifikovali jejich zapojení do dění v obsazené části Ukrajiny.

V Praze žijícího Bělorusa Alexandra Fadějeva pravomocně poslali za mříže na 21 let.

Martin Kantor, který se podle soudu zapojil do bojů v Luhanské republice, byl nepravomocně poslán do vězení na 20 let. Muž byl odsouzen jako uprchlý.

