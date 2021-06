Čech, který právě onen měsíc odletěl bojovat na východní Ukrajinu do Doněcka, nechal se vycvičit odstřelovačem a vstoupil do povstalecké armády Novorusk, dostal v Česku jako uprchlý za teroristický útok a účast v teroristické skupině dosud nejtvrdší trest a zároveň jako vůbec první trest za tyto dva činy souběžně. Dvacet let vězení.



Jako člen průzkumně-diverzní skupiny osobně uskutečňoval pokládání min v oblasti podélné čáry rozhraničování a pastí z granátů. Martin Bílý státní zástupce