Policie Hadravu a další čtyři lidi zatkla a včera všechny obvinila z terorismu, jeho podpory a financování, protože se podle ní zapojili do bojů na Donbasu. Lidé kolem spolku „Českoslovenští vojáci v záloze za mír“ se podle policistů snažili sehnat peníze, aby mohli vyslat bojovníky do války na východní Ukrajině. Ti by se tam přidali k proruským separatistům, kteří na Doněcku proti Ukrajincům bojují.



Své vlasti bych přál stejně dobrého prezidenta, jako má Ruská federace. Přemysl Ivan Hadrava pravoslavný kněz