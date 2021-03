Městský soud přehodnotil kauzu pivních kol, magistrát měl právo je zakázat

Na rozsudek ohledně šlapacích vozítek, na nichž turisté popíjejí alkohol, dnes upozornila Česká televize.

„Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. března 2021 návrh zamítl,“ řekl televizi bez dalších podrobností mluvčí soudu Adam Wenig.

Opatření, kterým se soud zabýval, se týká konkrétního území a komunikací v městských částech Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10. Nejvyšší správní soud loni uvedl, že původní rozsudek nevykládal příslušný zákon o pozemních komunikacích správně ani logicky.

„Prakticky by tak nebylo možné vydat komplexní opatření týkající se úpravy provozu na pozemních komunikacích v širší oblasti přesahující území jedné městské části hlavního města Prahy, jak tomu bylo i v nyní posuzované věci,“ uvedl k názoru, že věc měly řešit městské části.

Provozovatelé pivních kol také pokládali opatření za nedostatečně odůvodněné a málo podložené. I v tomto se ale Nejvyšší správní soud postavil na stranu magistrátu. Z opatření je podle něj zřejmé, že bylo přijato například kvůli negativnímu vlivu pivních kol na bezpečnost a plynulost provozu v hlavním městě.

„Prahou vydané opatření stanovující zákazové dopravní značení je na základě verdiktu soudu nadále platné,“ komentoval dnes nové rozhodnutí mluvčí města Hofman. „Turisté, kteří chtějí poznat naši zemi a město do Prahy patří, nikoliv ale ti, kteří se sem přijíždí jen opít. Na pivní kola si stěžovala řada obyvatel a tato vozidla brzdila i dopravu,“ shrnul důvody, proč magistrát k zákazu přikročil.

Proti rozhodnutí Městského soudu je ještě možné podat kasační stížnost, o které by však rozhodoval opět Nejvyšší správní soud, který se již jednou za platnost zákazu postavil.

Poté, co Městský soud v Praze loni omezení pivních kol zrušil, zavedlo město nové dočasné opatření, které platilo do poloviny srpna. Poté se již vozítka mohla do města vrátit, což se ale s ohledem k absenci turistů způsobenou pandemií koronaviru nestalo. Provozovatelé vozítek uvedli, že připravují vlastní návrh regulace jejich provozu a jednají o něm s městskými částmi. Například Praha 8 zavedla vlastní zákaz platný pro Karlín, Praha 7 pivní kola již delší dobu nepovoluje v Letenských sadech.