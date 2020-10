Z prvních míst zabojují v Praze o Senát Němcová, Smoljak a Žantovský

V Praze 1 se na první místo mezi osmi kandidáty dostala poslankyně za ODS a bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová.

Ta uvedla, že ze svého postupu byla skoro až dojatá. Zároveň ale uvedla, že je samozřejmě potřeba, aby lidé přišli i k druhému kolu voleb. „Chtěla bych všechny své příznivce poprosit, abychom to dotáhli,“ řekla Němcová.

Dodala, že sice pochází z Vysočiny, ale už 22 let žije v Praze. „Vždycky jsem říkala, že je výhodou, pokud má člověk dva domovy a v obou se cítí dobře,“ podotkla Němcová.

Do finálního souboje o místo v Senátu bude s Němcovou bojovat obhajující senátor Václav Hampl (nestraník za koalici KDU, Z, PRAHA, SEN), který skončil s velkým odstupem na druhém místě.

Pokud by Němcová uspěla, musí opustit křeslo poslankyně. Ve Sněmovně by ji podle výsledku voleb měl nahradit Jan Tecl, který v roce 2017 skončil jako druhý v kraji Vysočina, kde Němcová kandidovala. Tecl ale již působí jako senátor, proto by náhradníkem Němcové měl být další v pořadí kandidátky, a tím je bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Senátní obvod Praha 5 v prvním kole ovládl někdejší diplomat a současný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský (nestraník za ODS+STAN+TOP 09), který ve druhém kole zabojuje se současným senátorem Václavem Láskou (ČPS, KDU-ČSL, SZ).

Ve dvacátém čtvrtém obvodu, který pokrývá skoro celou část Prahy 9 a dalších deset městských částí, své křeslo obhájil scenárista David Smoljak, kandidát Starostů, Pirátů a TOP 09.

Na druhém místě skončil nominant Lidovců a ODS Eduard Stehlík, současný ředitel Památníku Lidice. Také oni dva se příští týden utkají ve druhém kole.