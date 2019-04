Zahraniční cestu primátora Hřiba kritizuje koalice, o sporech budou jednat

Zdeněk Hřib se nedávno na Facebooku pochlubil, že spolu s manželkou, pirátským poslancem Jakubem Michálkem a jeho přítelkyní, zastupitelkou Michaelou Krausovou, vyrazili na náklady města Tchaj-pej na služební cestu do Tchaj-wanu.

Krátce předtím byl pirátský radní pro školství Vít Šimral s dalšími dvěma lidmi v USA v San Francisku na devítidenní návštěvě konference o umělé inteligenci, která přitom trvala pět dní. Prahu jejich cesta vyšla na 300 tisíc korun.

„Jsou to papalášské způsoby, které jsme přežili v 90. letech. Očekával jsem, že tu nadále nebudou. Je až nehorázné, aby absolvovali služební cesty takového charakteru,“ říká náměstek primátora ze Spojených sil pro Prahu Petr Hlubuček.

Další náměstek primátora a radní pro finance Pavel Vyhnánek z Prahy sobě dokonce napsal Hřibovi velmi tvrdou zprávu v rámci interní komunikace mezi pražskými radními.

Náměstek primátora Vyhnánek prý už věc dokonce řešil s ředitelkou magistrátu. „Zatímco v r. 2013 dosahovaly náklady na služební cesty 4,1 mio Kč, v r. 2018 to bylo již 6,3 mio Kč. V trendu pokračujeme, neboť jenom za březen eviduji schválené náklady na služební cesty 700 tis. Kč, z toho jenom cesta tří lidí do San Francisca představuje 300 tisíc,“ napsal Hřibovi.

Vyhnánek primátorovi vyčítá i to, že „o většině zahraničních cest ostatní radní povětšinou ani nevěděli, což je jistě taky problém,“ či že jsou „stále platná pravidla, podle kterých má primátor a radní nárok na business class a letištní salonek“. S tím, že se primátor Hřib nemá k tomu, to zrušit, zatímco Vyhnánek by to rád prosadil.

Ve středu nechtěl Vyhnánek věc komentovat. „Nepopírám, že diskuse na toto téma proběhla a ještě proběhne, ale k interní komunikaci se nechci vyjadřovat,“ uvedl.

„Méně škarohlídství“

Primátor Hřib s poslancem Michálkem a svými partnerkami do Tchaj-Peje vyrazili v druhé polovině března. Na kritiku pod společnou fotkou na Facebooku Piráti odpovídali, že náklady platila Tchaj-Pej, a přáli těm, kterým se cesta nelíbila, „méně škarohlídství“.

Až v Tchaj-Peji se k nim připojil pirátský zastupitel a předseda výboru IT a Smart Cities Jaromír Beránek, který tam přeletěl ze San Francisca, kam doprovázel na konferenci o umělé inteligenci pirátského radního pro školství Víta Šimrala.

Přes kritiku svých koaličních kolegů z městské rady se Hřib i Šimral hájí, že jejich cesty byly v pořádku a budou mít pro Prahu přínos.

„Na Tchaj-wanu jsem navštívil konferenci Smart City Summit & Expo, na které jsem představil vizi Smart Prague – chytrého města – a informoval o přípravě PRG. AI, projektu zaměřeného na vznik pražského superhubu pro umělou inteligenci,“ uvedl Hřib. „Mezi nejdůležitějšími lidmi, se kterými jsem se setkal, byla prezidentka Tchaj-wanu Tsai Ing-wen, primátor Tchaj-peje Dr. Ko Wen-je nebo ministr zahraničních věcí Joseph Wu. Primárně jsem s nimi hovořil na téma zřízení přímé letecké linky Praha–Tchaj-pej, která může významným způsobem napomoci kulturní i obchodní výměně mezi těmito dvěma městy,“ dodal.

Partnerky? Standardní

Také účast partnerek byla podle Hřiba v pořádku. „Moje manželka se účastnila cesty rovněž na pozvání Tchaj-wanu. Její přítomnost je standardní diplomatickou konvencí. Diskutovat o přítomnosti předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů považuji za nemístné.“

I Šimral cestu do San Francisca hájí. „Proběhla v rámci delegace Czech Investu. Za Prahu jsme řešili tři specifické věci a počet členů delegace z toho vycházel,“ konstatoval Šimral. Následně vypočítal řadu akcí, kterých se účastnili, včetně setkání s „českou startupovou komunitou“. Z konference si prý přivezl „kromě nabídky významné US firmy k možnému vzniku jejich evropské pobočky v Praze i znalosti v oblasti umělé inteligence, draft pražského startupového sandboxu nebo asi první set robota Jetson Nano v ČR, o němž uvažujeme jako o možné součásti výuky robotiky v Praze.“

Na kritiku svých náměstků primátor Hřib odpověděl, že navzdory pravidlům třeba radní Šimral letěl economy, a nikoli business třídou. Výhrady Vyhnánka i Hlubučka, že rada není o cestách informována, také odbyl.

„Cesty již nyní schvaluje Rada podle aktuálních pravidel formou půlročního výhledu. Případně je bere dodatečně na vědomí. Stávající pravidla nicméně nemají dostatečně vyjasněný postup pro úpravu půlročního výhledu cest. Proto bude nutné pravidla upravit.“

Koaliční roztržky kvůli cestám se Hřib neobává. „S ohledem na to, že mou gescí jsou i zahraniční vztahy, je logické, že se tato funkce bez občasné zahraniční cesty neobejde. Stejně tak ostatní radní musí občas vytáhnout paty z radnice a načerpat inspiraci v zahraničí. S významnou částí problémů, které v Praze řešíme, se potýkají i jiné zahraniční metropole,“ podotkl primátor. Nárůstu nákladů na cesty se nebojí.

„Je nutné posuzovat celkový roční souhrn, a ne jen vybraný měsíc, ve kterém shodou okolností bylo více výjezdů. V jiných částech roku jich zase bude méně,“ sdělil Hřib.