Na plány v pražské dopravě se ptejte radního pro dopravu Adama Scheinherra

Předchozí vedení Prahy se v minulém roce vrhlo na opravu několika ulic najednou, což způsobilo dopravní komplikace i v městské hromadné dopravě.

Jak budou vypadat letní uzavírky letos, aby se situace neopakovala, přiblíží host pořadu Rozstřel radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Adama Scheinherra se můžete ptát už nyní zde Náměstek pro dopravu odpoví v Rozstřelu v pátek od 12:30

Jednou z největších plánovaných dopravních staveb, kterou Praha chystá, je nová linka metra D. V polovině letošního roku by měl začít geologický průzkum trasy metra. Její vznik doposud ale blokovaly spory majitelů pozemků s městem, které se již částečně vyjasnily.

Nic by nemělo bránit stavbě první etapy z Pankráce do Nových Dvorů, v této trase se Praha již s vlastníky pozemků domluvila, ale druhý úsek, který zahrnuje stanice Libuš, Písnice a Depo Písnice, zatím vyřešen není.

Dopravu v Praze komplikuje špatný stav mostů. Ty jsou v posledních několika měsících pod drobnohledem Technické správy komunikací. Silničáři zkoumají stav mostu u stanice metra C Vltavská, Hlávkův most, most Legií a Palackého.

Největší komplikace lze očekávat od omezení dopravy na Barrandovském mostě. Jeho stav se začne zkoumat v průběhu dubna.