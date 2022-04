Tržnice v Holešovicích bude zelenější, přibudou vodní prvky i nové náměstí

„Návrh otevírá areál a činí ho přístupnější,“ řekl k vítěznému návrhu primátorův náměstek Pavel Vyhnánek. Tržnice by podle něj měla po plánovaných úpravách být přístupná všem věkovým i příjmovým skupinám. Lidé budou moci areál navštěvovat nejen s vidinou nákupů v tamních prodejnách, ale více se otevře možnost trávit v tržnici volný čas, uvedl. Porota vybírala z návrhů od 18 týmů, které se soutěže zúčastnily

Areál tržnice se dočká nových vstupů, které by měly být rozděleny na vstupy pro pěší a vjezdy pro automobily, a nového náměstí. To by podle návrhu architektů mělo být u bývalé vodárenské věže. Plochy oživí nové vodní prvky a modulový mobiliář, který nabídne místa k posezení. Architekti navrhli také dětské hřiště. Vznik nových prvků umožní mimo jiné redukce současného, podle vítězného týmu „těžkého“ plotu. Kolem celého areálu se místo něj vysadí pás stromů.

Podle architektů Jána Antala a Martina Stáry ze Studia Perspektiv bylo pro jejich návrh klíčové právě doplnění stromů. Těch bude v areálu vysázeno několik desítek.

Projekční práce k proměnám veřejných prostranství v Pražské tržnici budou trvat asi dva roky. Samotná úprava je v plánu po etapách. Proměna tržnice bude podle Vyhnánka trvat asi deset let, první změny by měly být vidět asi v roce 2027.

Loni v tržnici, která je kulturní památkou, nechalo město zbourat dva domy u vstupu do areálu z Jateční ulice. Podle Vyhnánka byly objekty z 90. let 20. století a nezapadaly do historické podoby tržnice. V květnu by měl pražský magistrát vypsat veřejnou zakázku na projektanta k proměně prostor mezi budovami. Tendr by měl metropoli vyjít na 52,07 milionu korun. Rekonstruovat se budou i jednotlivé budovy v tržnici.

Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval do 80. let minulého století, kdy se začal měnit na tržnici. Areál byl prohlášen kulturní památkou.