Praha za miliardy opraví holešovickou tržnici, plánuje multifunkční areál

Rozšířena bude i možnost vstupu, vysázena nová zeleň a dešťová voda bude zachycována do podzemních nádrží.

Tržnici bude provozovat samo hlavní město. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek spolu s architekty, kteří vytvořili ekonomickou a urbanisticko-architektonickou studii.

„Chceme, aby to byl živý areál přístupný pro všechny věkové a příjmové skupiny a nabízel vhodný mix aktivit, obchodu, služeb, gastronomie či kultury. Máme zájem uchovat tržnici celistvou a plně pod kontrolou města,“ řekl Vyhnánek. Pětina areálu je prý nyní nevyužitá.

Rekonstrukci bude město platit ze svého rozpočtu. Na letošek na ni má podle náměstka vyčleněny řádově desítky milionů. Peníze jsou určeny například na opravy bývalé Burzy. Město čeká na stavební povolení a tendr na opravu vypíše v druhé polovině roku.



Zároveň najde projektanta na opravu inženýrských sítí, které jsou ve špatném stavu a bez nichž nelze opravovat budovy. „I kdybychom některé budovy nyní zrekonstruovali, tak bychom je nebyli schopni napojit na sítě,“ řekl Vyhnánek. Při rekonstrukci zůstane tržnice v provozu.

Kulturní nebo gastronomická zóna

Areál bude rozdělen do několika zón. „Základ je v maloobchodě, službách a gastronomii. Budovy nejsou monofunkční,“ řekla Blanka Vačková, která spolupracovala na ekonomické studii, kterou si město nechalo udělat.



Zrekonstruováno bude centrální korzo. Na něm budou mobilní stánky, infocentrum a v hale 29 tržiště s jídlem. Kromě gastroprovozu by se tu měly konat také konference a podobné akce.

Další je tzv. pop-up zóna, která sousedí s korzem a je směrem k řece. Mohly by zde vzniknout menší obchody, které by byly pronajímány na kratší dobu nebo začínajícím podnikatelům.

V hale 2 by mohlo být centrum českého designu. „Je to zóna, která už začíná být transformována a bude se tu oprava odehrávat jako jedna z prvních,“ řekl Tomáš Ctibor, který se podílel na ekonomické studii.



V západní části areálu bude náměstí s restauracemi a na něj bude navazovat gastronomicko-volnočasová zóna. V hale číslo 22 zůstane nadále zeleninové tržiště. Budou tady ale i restaurace nebo noční klub. „Je to dostatečně daleko od obytných domů, takže by to nemělo lidem vadit,“ řekla Vačková.

V areálu zůstane divadlo, bude zde supermarket a v nových prostorách také společnost Alza, která v tržnici již sídlí.

Hala 39 bude sloužit jako dětské centrum. Věž v tržnici bude sloužit jako vyhlídka. Zachována bude také asijská tržnice. V hale číslo 9 pak bude nová pasáž, která areál lépe propojí směrem k ulici Komunardů.

Vodní prvky a výtvarná díla

V tržnici bude mimo jiné na parkovištích vysázena nová zeleň, která bude v létě areál ochlazovat, a vzniknou nová stromořadí. V podzemí budou nádrže na dešťovou vodu. Na veřejných prostranstvích budou nové vodní prvky nebo výtvarná díla.



Z Argentinské ulice bude vést nový vjezd, který uleví přetížené Jateční ulici. Vzniknou nové vchody a areál bude podle architekta Víta Másla lépe propojen s okolím a lépe přístupný. Vedle vodárenské věže vyroste vyhlídková věž, která bude na místě, kde stával kdysi komín. Bude i stejně vysoká.

Dva domky z 80. let minulého století u Jateční ulice se zbourají. „Podle nás i památkářů nemá smysl je ponechávat, nemají z hlediska památkářů žádný stupeň ochrany,“ řekl Vyhnánek.

Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval do 80. let minulého století, kdy se začal měnit na tržnici. Je kulturní památkou.