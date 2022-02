Průmyslový palác konečně vstane z popela, převzali ho stavbaři

Náklady na obnovu mají být zhruba 2,64 miliardy Kč, hotova má být v roce 2024. Kromě dostavby vyhořelého křídla bude opraveno rovněž druhé křídlo a střední trakt. Práce provede konsorcium Společnost pro Průmyslový palác vedené Metrostavem.

Vybrané konsorcium, které tvoří vedle Metrostavu také firmy Avers a Syner, vybuduje repliku vyhořelého křídla, která však bude uvnitř vybavena moderními technologiemi.

„Dnes jsme stavařům předali klíče od Průmyslového paláce a zahájili jeho rekonstrukci. Levé křídlo vyhořelo v roce 2008 a Pražané již třináct let čekají na jeho rekonstrukci. Zatím slýchávali pouze sliby,“ uvedl Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Výstaviště Praha na starosti.

Předání staveniště předcházela v minulých týdnech řada příprav. Z budov bylo odstraněno vnitřní vybavení a kilometry kabelů.

První „kopnutí do země“ proběhne zhruba za měsíc. Kompletní rekonstrukce středního a pravého křídla společně s výstavbou levého křídla by měly být hotové do tří let.

K vytápění tým využije tepelná čerpadla s hlubinnými vrty. Palác vybaví vzduchotechnikou a tzv. zastiňovací technologií.

Pod novým křídlem bude rozsáhlý suterén

Pod levým křídlem vznikne nový masivní suterén, do kterého se umístí zázemí pro přípravu expozic.

Výsledkem první etapy prací v letošním roce budou rozsáhlé výkopové a zemní práce, zajištění stavební jámy a navazujících částí stavby. Na tyto práce dále naváže položení základové desky levého křídla Paláce a provedení železobetonových konstrukcí jeho obvodových stěn.

„Věřím, že se nám podařilo sestavit silný tým zkušených odborníků, za kterými jsou reference z podobně náročných projektů,“ řekl Karel Volf, předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav. Před nedávnem tým rekonstruoval například Národní muzeum.

„Dostavba levého křídla a celková rekonstrukce Průmyslového paláce je pomyslnou tečkou za zásadní proměnou a modernizací areálu. Jsem moc rád, že mohu se svým týmem stát u tohoto důležitého momentu, kdy se postupně přibližujeme k evropským špičkám mezi zábavními a veletržními areály,“ uvedl Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Po dokončení bude Průmyslový palác nabízet multifunkční haly pro společenské akce, výstavnictví, veletrhy, prodejní akce, prezentace firem, kongresy nebo kulturní akce jako koncerty, představení, projekce.

16. října 2018

Obnovu paláce doprovázely problémy

Úsilí o obnovu paláce dlouho doprovázely problémy. Město se například soudilo o peníze z pojistky po vyhoření křídla. Pražští zastupitelé rozhodli v roce 2018 o vypsání zakázky. Nynější vedení města ji ale v říjnu 2019 zrušilo, neboť byla vypsána chybně. Oprava se tak opět zpozdila.

Palác byl postaven při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu.

V letech 1952 až 1954 komunistická vláda rozhodla o změně funkce a hlavní halu paláce nechala přestavět na společenský a taneční sál. Změnilo se i jeho jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.