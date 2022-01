Začala stavba Štvanické lávky, při povodni bude možné ji nadzvednout

Životnost přemostění je 200 let. Stavba vyjde na 298 milionů korun a potrvá 14 měsíců. Autorem lávky je architekt Petr Tej. Vedení Prahy chystá rovněž proměnu Štvanice, kde vznikne nový park.

„Spojení břehů Vltavy obyvatelé v těchto čtvrtích potřebovali roky. Dojde také k propojení pomyslné stezky s tunelem pod Vítkovem, a tak se Žižkovákům otevře nová brána do města. Získáme i bezbariérový přístup na Štvanici,“ řekl při slavnostním zahájení stavby náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Lávka bude mít na holešovickém břehu Vltavy nástup na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře.

Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi. Stavba má podle dřívějšího vyjádření magistrátu trvat 14 měsíců.

„Lávka je navržena z ultra-vysokohodnotného betonu. Je to bílý kompozitní materiál, který má unikátní vlastnosti, vysokou pevnost a odolnost proti okolnímu prostředí. To znamená, nedá se posprejovat a nezamrzne v něm voda. Je vynikají z hlediska trvanlivosti a údržby mostu,“ řekl architekt Tej.

Lávka má pět polí, kdy jedno z nich má asi 60 metrů. Rampa na Štvanici bude dlouhá 84 metrů.

Poslední pole, které je u nábřeží v Holešovické, bude zdvihací, a to kvůli možné povodni. Přemostění bude možné zvednout o tři metry a zvýší se tak metr nad úroveň povodně z roku 2002. V ostatních místech lávka zvedací nebude, neboť tam je nad úrovní povodně.

Dělníci zahájí v příštím týdnu práce na základech lávky. Hrubá stavba by mohla být hotova podle Scheinherra letos na podzim.

Dopravní podnik (DPP) pak kvůli výstavbě od 15. do 21. ledna dočasně přeloží tramvajovou kolej, která je blíž k řece. Tramvaje tak budou po dobu výstavby před vstupem do Pražské tržnice jezdit po jedné koleji.

Proměna v budoucnu čeká celý ostrov. Vznikne zde nový park. Stejně tak budou upraveny jak holešovický, tak karlínský břeh. Na Rohanském ostrově v Karlíně je naplánována obnova zasypaného ramene Vltavy a vznikne tu park. V Holešovicích bude upraveno a zrekonstruováno nábřeží, vznikne zde promenáda či nové přechody a bezbariérové zastávky.

Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat nyní pouze přes frekventovaný Hlávkův most nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Využít mohou v sezoně také přívoz. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem.

Praha v roce 2020 otevřela novou lávku z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. S mosty má Praha problém dlouhodobě. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, opravy vyžaduje také Palackého most a letos začne druhá část oprav Barrandovského mostu.