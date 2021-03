VIDEO: Praha bez turistů znamená i méně vizuálního smogu a odpadu

8:12

Co se v hlavním městě změnilo za poslední rok, kdy nás sužuje koronavirus? Při putování centrem je to samozřejmě patrné na první pohled - ulicemi chodí razantně méně lidí. Ale to zdaleka není jediná novinka. Změny, z nichž řada i potěší, hledal při procházce reportér Matěj Smlsal.