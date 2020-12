VIDEO: V Praze stojí Paříž ze 14. století. Prošli jsme kulisy na Barrandově

6:35

Speciálně pro natáčení seriálu Knightfall postavili v ateliérech na Barrandově maketu Paříže. Do kulis, které evokují francouzské město ve 14. století, jsme se nyní mohli vydat i my. Ačkoliv v seriálu působí domy, věže i paláce jako opravdové, ve skutečnosti jsou to převážně stěny podepřené dřevěnými konstrukcemi.