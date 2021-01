VIDEO: Zázrak díky malému čipu. Praha má první bezdotykové tlačítko pro chodce

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Požadavek Prahy byl: zkuste vymyslet nebo dovézt ze světa takové řešení, které by bylo skutečně bezdotykové a fungovalo by buď na principu kamer, nebo jiných čidel. Zadání zároveň znělo nevyvinout úplně nové tlačítko, ale využít stávající,“ popisuje pro iDNES.cz obchodní ředitel pro dopravní systémy ve firmě Eltodo Jan Drbohlav.

Společnost dodává chodecká tlačítka hlavnímu městu už desítky let. Původní s černým kulatým tlačítkem začala před pár lety nahrazovat velkoplošnými. Chodci si tak mohou přivolat zelenou, aniž by je mačkali prstem. Stačí je stisknout třeba loktem.

Když na jaře vypukla první vlna epidemie koronaviru, na všech křižovatkách fungovala tlačítka tak, jako by byla zmáčknutá neustále. Lidé se jich tedy nemuseli dotýkat, ale plynulost dopravy trpěla. V Eltodu proto začali vyvíjet bezkontaktní tlačítko, celkem vymysleli několik prototypů. Nyní na přechodu, který u Řásnovky křižuje Dvořákovo nábřeží, testují dva.

„Šlo se dvěma cestami. Jedno tlačítko má infračervenou detekci, která ale vykazuje menší spolehlivost, obzvlášť závisí na viditelnosti a barvě předmětu. Na druhou stranu je o něco levnější a jednodušší než druhé řešení,“ říká Jan Drbohlav. Tlačítko vypadá jako to, které známe, akorát má ze strany červené výstupky, před kterými lidé mávají.



Prý je to evropský unikát Za nápadem zavést v Praze bezkontaktní tlačítka stojí náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Podle něj půjde o evropský unikát. „Na českém, ale ani evropském trhu takové tlačítko neexistuje. Já našel podobná tlačítka až v Austrálii, ale tam jsme narazili na problém, že by nebyla v souladu s českými technickými normami. Následně na to nám firmy nabídly, že by zkonstruovaly prototyp a zkusili bychom vyvinout vlastní tlačítko,“ sdělil. Úkolu se zhostilo Eltodo.

Druhé řešení, o kterém obchodní ředitel mluví, funguje právě na principu radarové detekce. To je onen zmíněný malý modul, který je vložený uvnitř známé žluté krabičky. „Tato varianta je velmi spolehlivá,“ říká Drbohlav.

Nyní bude přibližně půl roku probíhat testovací provoz obou typů. Pravděpodobně to ale dopadne tak, že nakonec zvítězí spolehlivější tlačítko s čipem. Minimálně Eltodo ho bude prosazovat, pražský magistrát chce ale znát i názor odborné a laické veřejnosti poté, co si lidé v reálném provozu vyzkouší obě varianty.



„Testovat tlačítka budeme teď, když panují horší klimatické podmínky, tedy za sněhu, vlhkosti, větru, při dešti... Po šesti měsících bychom měli mít i zpětnou vazbu od občanů a rozhodnout, zda to budeme chtít objednat na víc křižovatek. To by bylo příští rok,“ sděluje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Test s kýblem vody

Reportér Matěj Smlsal měl možnost tlačítko otestovat ještě v sídle firmy Eltodo na pražském Chodově. Zkoušel tak například i to, zda se nebude tlačítko spouštět automaticky poté, co bude sněžit nebo hustě pršet.

Pokus, kdy Smlsal na tlačítko chrstnul kýbl vody, ukázal, že firma bude muset ještě vyladit, aby se tlačítko nespouštělo, když budou z nebe padat provazy deště. Na druhou stranu pokud by někdo tlačítko přikryl třeba plachtou, nebo ho zasypal sníh, dokáže se takzvaně nakalibrovat, na překážku si tedy po chvíli zvykne, a poté už opět reaguje jen na pohyb přibližující se ruky či jiného předmětu.

„Aby vás tlačítko zaznamenalo, musíte před ním podržet ruku nebo třeba tašku alespoň půl sekundy. Pokud někdo přijde a jen rychle mávne rukou, tak ho to nedetekuje. Je to proto, aby to nereagovalo například na běžce, kteří jen proběhnou kolem, ale přecházet nechtějí,“ vysvětluje manažer vývoje softwaru a hardwaru Milan Fiedler.

Tlačítko reaguje na pohyb ve vzdálenosti až do 20 centimetrů. Jakmile vás zaznamená, pípne a rozsvítí se červený nápis ČEKEJTE.

Pokud by však bezkontaktnost z nějakého důvodu přestala fungovat, lidé stále mají možnost přivolat si zelenou klasickým stisknutím.

„V České republice se dosud používala pouze mechanická tlačítka, která vyžadují fyzický kontakt. V Praze jich je nasazeno přes tisíc,“ dodává mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Má cenu mačkat tlačítka víckrát? A jak slepec pozná tlačítko pro slepce? Podívejte se také na reportáž, kde se o tlačítkách pro chodce dozvíte vše:

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

A zajímá vás, jak v autě dostat na semaforu dřív zelenou? Odhalte s námi tajemství světelných křižovatek: