Pražané mohou ovlivnit výstavbu vysokorychlostní tratě pomocí pocitové mapy

Do mapy lidé mohou zanést například znečištěné životní prostředí, vyloučené lokality, špatnou dopravní dostupnost, nebezpečnou dopravu nebo brownfieldy.

Skrze pocitovou mapu mohou lidé poukázat i na území, která si přejí zachovat nebo posílit. V tomto případě do mapy mohou zaznačit cenné přírodní lokality nebo místa setkávání.

Podněty SŽ zohlední při vytváření urbanistické studie a návrhu železničních tratí. Podle SŽ by tedy pocitová mapa měla přispět ke vzniku nových cyklostezek, chodníků nebo hřišť.

Aktuálně je k dispozici v pilotním provozu pocitová mapa pro úsek VRT mezi Prahou-Vršovicemi a Prahou-Běchovicemi, který naváže na projektovanou VRT Polabí spojující Prahu-Běchovice s Poříčany.

Ta má podle SŽ vlakům umožnit zajíždění do pražského uzlu a obsloužit stávající nádraží. Mapu mohou lidé vyplňovat do konce ledna. SŽ v únoru na stejném odkazu zveřejní vyhodnocení.

Pocitová mapa má představovat nový přístup k projektování VRT. Architekti a urbanisté začnou svoji práci tím, že zmapují vztahy v území spolu s jednotlivými záměry, například výstavby bytů nebo zřízení nového parku.

Následně novou trať zasadí do celkového kontextu. Získané podněty slouží pro lepší pochopení potřeb místních obyvatel. Poté se do práce pustí projektanti. S týmem urbanistů připraví varianty vedení trati tak, aby co nejlépe prošly územím a přinesly i další pozitivní efekty do okolí trati.