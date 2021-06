VIDEO: Na Petříně zaparkoval přes 200 let starý kolotoč, vyzkoušeli jsme ho

Kolotoč stojí na plácku hned u rozhledny. Důvod, proč ho sem společnost Prague City Tourism nechala přivézt, je ten, že chce, aby lidé na Petříně trávili víc času.

„My jsme na začátku roku dostali do správy od hlavního města Petřínskou rozhlednu a bludiště. My obecně chceme oživit Petřínský vrch. Aby turista, který sem přijede, tady strávil příjemný celý den. Navázali jsme i spolupráci s nedalekým Strahovským klášterem nebo například Štefánikovou hvězdárnou. Takže cílem je oživit vrch Petřín,“ vysvětluje mluvčí Prague City Tourism Klára Malá.

Kolotoč získali od italské rodiny Degli Innocenti, nechali ho dovézt z Florencie. První písemné zmínky pocházejí z roku 1820, kolotoč ale vyrobili pravděpodobně mnohem dřív. Mohlo to být na konci 17. století.

„Jde o naprosto unikátní věc, jsou pouze tři takovéto v Evropě. Je to nejkrásnější kolotoč,“ láká Malá na projížďku. Tu si mohou lidé užít od pátku 18. června, kdy atrakci otevřou veřejnosti.

Kolotoč má fungovat do konce letních prázdnin, v případě velkého zájmu do poloviny září. Vstupenka na několikaminutovou jízdu vyjde na 70 korun a koně i kočáry unesou jak děti, tak dospělé.

V Praze jako doma

Stejně jako loni se snaží Praha lákat do města turisty speciální akcí. Opět spustila program v Praze jako doma.

Za každou noc v hotelu obdrží hosté vouchery na vstup do vybraných muzeí, galerií či zoo. Mezi benefity bude také lístek na petřínský kolotoč.

„Programem V Praze jako doma se nám podařilo přilákat během loňské letní sezony do Prahy více než 70 tisíc návštěvníků, a alespoň částečně tak zmírnit drastické dopady koronavirové krize. Letos jsme na podporu turismu a kulturních institucí, které jsou do programu V Praze jako doma zapojeny, vyčlenili 60 milionů korun. Věřím, že se nám tím podaří nastartovat blížící se turistickou sezonu a uspíšit návrat turistů do metropole,” doplňuje radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha sobě).