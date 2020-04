Pandemie zastaví další vlaky kolem Prahy, nevyjedou ani rekreační spoje

O tom, že z Prahy vyjede od zítra méně spojů i posilových vozů, rozhodl středočeský krizový štáb.



Pasažéři mohou zapomenout na cesty oblíbenými sezonními rekreačními rychlíky a cyklospoji za hranice hlavního města do turistických lokalit. A dopravu v neposlední řadě zpomalují i obyčejné výluky.

„Jedná se v podstatě o kombinaci víkendového provozu a provozu v pracovních dnech,“ vysvětlil středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO 2011).

Tisíce pasažérů dojíždějí běžně „eskovými“ linkami ze středních Čech na pražská nádraží za prací a do škol. Koronavirus však vlaky vyprázdnil, což představuje jeden z hlavních důvodů omezení provozu. „Dochází i k útlumu výroby,“ vysvětlují provozovatelé další důvody změn v přepravě.

Na příměstských linkách spojujících metropoli s Českým Brodem, Řevnicemi, Lysou nad Labem a Milovicemi, odpadnou ve špičkách vložené vlaky. Znamená to, že intervaly se prodlouží na 30 minut, večer až na hodinu.

Z odpolední směny v Praze do středních Čech by lidé i podle upraveného jízdního řádu měli odjíždět bez problémů. „Cílem je efektivita zajištění železniční dopravy a zároveň její přiměřená dostupnost,“ vysvětlil Petrtýl.

Omezení se týká 1 800 kilometrů provozu denně, tedy asi 3,5 procenta denního výkonu. Kdy se provoz na tratích okolo hlavního města vrátí k normálu, není jasné. „Přijatá opatření platí až do odvolání a budou postupně aktualizována podle vývoje situace,“ uvedla Gabriela Novotná z Českých drah (ČD).

Provoz na tratích v Praze zpomalují také výluky, přes den až do tohoto pátku nabírají kvůli modernizaci na trati zpoždění spoje z hlavního nádraží do Strančic. Omezení podle informací ČD platí aktuálně na lince z hlavního nádraží na Kačerov a ze Smíchova na Beroun.

Turistické linky snad vyjedou v létě

Výjimečná opatření omezují provoz na mimořádných rekreačních vlacích, jejichž provoz začíná tradičně na počátku dubna.

„Do Velikonoc určitě nevyjedeme. Musíme vyčkat, jak se bude situace vyvíjet, a poté, jaká bude objednávka. Sezonu nerušíme, začít by mohla v létě,“ uvedl Aleš Svoboda, manažer společnosti KŽC.

Omezení příměstské vlakové dopravy Interval 30 minut

Na půl hodiny bude od 3. dubna prodloužen interval na hlavních příměstských tratích z pražských nádraží do středních Čech. Večer budou muset cestující čekat hodinu. Omezeny jsou i další spoje v Praze a středních Čechách.

Kde najít informace

Přehled o aktuálním provozu lze získat například na stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu, www.pid.cz, www.kzc.cz nebo v elektronických vyhledávačích.

Ta provozuje v hlavní sezoně na jaře a v létě mimo jiné oblíbené turistické rychlíky z hlavního města na Bezdězsko a Bělsko, Křivoklátsko, Kokořínsko nebo do Posázaví. Pro letošek plánovala například na víkendový provoz Pražského motoráčku nasadit čtyři páry vlaků.

Červenou dostaly také jízdy parními vlaky z hlavního nádraží do Davle, cyklospoje do Brd nebo linka do Zruče nad Sázavou.

Podobné akce provozují od počátku dubna do podzimu i ČD. „Sezona rekreačních vlaků je nejistá, snad ji zahájíme v létě,“ uvedla Gabriela Novotná.

Tisícovky železničních fandů a turistů, kteří speciální vlaky využívají řadu let, si nyní mohou jen prohlížet Zážitkového průvodce Pražské integrované dopravy na rok 2020 a odškrtávat odpadlý program.

Hejtmanství změnilo názor na integraci

Pandemií diktovaná nouzová opatření aktuálně zablokovala další rozšíření integrované dopravy na Zásmucku, Kokořínsku, Voticku a Dobrovicku – tedy v rekreačních oblastech i místech, odkud lidé dojíždějí za prací do Prahy.

Vedení Středočeského kraje mělo ještě před několika dny na zásahy do příměstské hromadné dopravy odlišný názor, než měl krizový štáb pražského magistrátu. Metropole provoz své hromadné dopravy omezila do prázdninového režimu. Středočeský kraj obdobné kroky v příměstské dopravě odmítal. Argumentoval, že nechce obyvatele bez aut odříznout od světa.

„Opakovaně apelujeme na předsedkyni krizového štábu Středočeského kraje, aby se příměstské spoje omezily, a to jak vlakové, tak autobusové,“ upozorňoval Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek primátora pro dopravu. Argumentoval například poklesem počtu cestujících na některých spojích až o 90 procent.

Nejde o první omezení dopravy na kolejích v Praze a okolí. ČD kromě jiného zrušily dva spoje v celé trase z Prahy – Horních Počernic do Říčan. Na lince S 9 mezi Prahou a Říčany zredukovaly posilové spoje. Fungovat přestal i takzvaný rozjezd vlaků na linkách S 1 až S 9 z hlavního nádraží v půl třetí ráno.