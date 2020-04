Boj s koronavirem stál Prahu už přes miliardu, náplavku mydlí pěnou

Praha například kupuje ochranné pomůcky, zajišťuje pomoc pro bezdomovce a dezinfikuje veřejné prostory.



„Zpracováváme tabulku nákladů, které město dává do boje s koronavirem, a už dnes víme, že jsme do toho dali přes jednu miliardu korun,“ uvedl radní Prahy pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Dodal, že čísla budou do budoucna mnohem vyšší. Ve vynaložené miliardě jsou jen přímé náklady, které nezahrnují například nižší výnosy z městského majetku.

Praha v rámci pomoci podnikatelům postižených vládními opatřeními odložila platbu nájemného ve svých nebytových prostorách. Zrušila také plánované zvýšení nájmů o inflaci a v případě dlužné částky nebude po nájemcích vymáhat úroky z prodlení.

Nyní vedení města podle Chabra řeší, kterých skupin by se mělo týkat případné odpuštění nebo sleva z nájemného. Z tisíců nájemních smluv, které mají magistrát a městské organizace uzavřeny, by se to podle radního mělo týkat vyšších stovek. Nyní má město z majetku výnosy zhruba 120 milionů korun měsíčně, doplnil Chabr.

Město také zvažuje, že by magistrát mohl poskytnout garance pro bankovní půjčky podnikatelům a živnostníkům. Nevztahuje se na ně vládní program COVID II, a to z toho důvodu, že je financován z evropských strukturálních fondu, na které Praha jako bohatý region nemá nárok. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) v úterý uvedl, že Praha odpustí podnikatelům místní poplatky, například za svoz odpadu, parkování, ubytování a podobně.

K opatřením, které mají ulevit podnikatelům, přistoupily i některé městské části. Například Praha 1 zrušila valorizaci a umožnila odklad nájemného v nebytových prostorech, stejně jako Praha 2, 3 a další. Praha 1 také živnostníkům a podnikatelům odpustila dubnový nájem.

Postup magistrátu a Prahy 1 kritizuje Hospodářská komora Prahy 1, podle které nejsou samosprávy dostatečně aktivní při pomoci podnikatelům v centru metropole.



„V Praze 1 je přes 12 tisíc provozoven a výše měsíčních nájmů se nezřídka pohybuje ve statisících. Podnikání v Praze 1 je specifické, může přinést na české poměry extrémní příjmy, ale jsou zde také extrémní náklady, takže současná situace je smrtící,“ uvedl předseda komory Vladimír Krištof. Přijatá a plánovaná opatření ohledně nájmů v městských budovách se podle komory týkají pouze zhruba deseti procent podnikatelů a je třeba řešit i pomoc těm ostatním.

Dezinfekce mobiliáře

Dnes město dezinfikovalo náplavku na Rašínově nábřeží k pomocí speciální pěny.



„I když se podle nařízení vlády lidé nemají srocovat, tak tady na Rašínově nábřeží v odpoledních hodinách a o víkendech byla náplavka téměř plná. Právě z toho důvodu jsme přistoupili k plošné dezinfekci,“ vysvětlil radní Chabr.



K čištění se podle něj používá přípravek s aktivním kyslíkem, který by měl mít stoprocentní účinnost při hubení bakterií i virů a nepoškozuje životní prostředí.



Kromě toho se také dezinfikují náměstí, zastávky MHD, veřejné budovy nebo společné prostory bytových domů v majetku magistrátu.



Dnes se podle radního čistil mobiliář, tedy zábradlí, odpadkové koše nebo toalety. Ve středu by měl po náplavkách projet speciální vůz, který vyčistí i dlažbu. „Následně to budeme opakovat zhruba v týdenním horizontu, možná dvoutýdenním,“ dodal radní.