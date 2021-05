Kobky na náplavkách uzavírají zábrany, vydržet mají druhý povodňový stupeň

Můžete popsat aktuální situaci?

Dostali jsme rozhodnutí od komise magistrátu, že od nějaké doby budou uzavřené náplavky. Takže teď máme čas na to, abychom upozornili nájemce, že už se tu nesmí parkovat s auty a od 22:00 sem bude zakázaný vstup veřejnosti.

Jaká jsou opatření přímo u nových kobek?

Máme předepsané postupy v platném povodňovém plánu. Tady v dolní části náplavky na Rašínově nábřeží zabezpečujeme proti velké vodě tři nebytové prostory se skleněnými pivotovými uzávěry, takže stavíme protipovodňové bariéry.



Žádný speciální postup pro kobky tedy neplatí?

Jsou tady konstrukce, navržené při renovování těch nebytových prostor. Takže tu máme takový ocelový rám, do kterého se vkládají hliníkové planžety, utěsněné gumou. Ty by měly zabránit průtoku vody do těch prostor, kdyby Vltava vystoupala nad nějakou mez.

Můžete říct jakou?

Je to do nějakého průtoku tisíc metrů krychlových za sekundu (hranice druhého stupně povodňové aktivity - pozn. red.).



Víte, jaký je nyní výhled situace?

Máme zprávu nebo prognózu, že by voda mohla stoupnout na první povodňový stupeň, což je asi 450 metrů krychlových. Ale jak to bude, je otázka spíš na meteorology, to mi nepřísluší.

Jak dlouho trvá instalace protipovodňových zábran?

Za tu dobu, co spolu teď mluvíme, máme půlku zábrany na té jedné nebytovce nasazenou. Je to opravdu vymyšlené jako skládačka, takové hliníkové puzzle. Máme tu rámy, do toho nastrkáme tu ochranu, dotáhne se to šrouby a díky tomu, že to zařízení je nové, tak to funguje bez problémů. Takže ta instalace je v řádech desítek minut, necvičíme na tom dva dny.

A kdy budete mít hotové celé nábřeží?

Bereme to jako jednu z prvních staveb, kdy to chráníme. Nyní máme naplánované tři kritické prostory v nejnižší části náplavky. Do dvou hodin bychom měli být schopni ty zabrány nainstalovat.