Oknem jako rybí oko vstoupíte do kobek na pražských náplavkách

Náplavky jsou v životě hlavního města nenahraditelné. Vltava v historii představovala klíčovou dopravní tepnu a zároveň překážku, zdroj pitné vody i odpadní stoku, a také neustálou hrozbu v podobě ničivých povodní.



Zásadní proměna nastala až ve druhé polovině devatenáctého století, kdy se postavily nábřežní zdi. V současné době pražské náplavky hojně slouží nejen k lodní dopravě, ale též k volnočasovým aktivitám a k pořádání kulturních, gastronomických, sportovních a jiných akcí.

Pražská nábřeží a náplavky tvoří jednu z nejatraktivnějších částí Prahy z hlediska panoramatu a napojení na městské centrum.

U vody celý rok

Revitalizace pražských náplavek je jednou z největších investic hlavního města Prahy do veřejného prostoru za poslední desítky let. Od prvních impulzů k dokončení stavby trval tento proces deset let, vlastní proměna proběhla mezi dubnem 2018 a říjnem 2019.

Nově opravené kobky dávají náplavkám tolik potřebné zázemí pro návštěvníky a prodlužují zdejší sezonu na celý rok. Vizuálně a výtvarně je nejzřetelnější doplnění obloukové klenby šesti kobek na Rašínově nábřeží o velká kruhová okna, která fungují jako otáčivé dveře.

Největší křídlo měří v průměru více než 5,4 metru a váží přes dvě tuny. Otevírání šesti kulatých oken řídí čidla a motor. Šikmá osa po otevření umožňuje dosáhnout dostatečného vstupního prostoru pro kočárky i invalidní vozíky.



Servis pro návštěvníky Hlavní myšlenkou návrhu rekonstrukce kobek bylo co možná nejjednodušší a nejčistší propojení vnitřního a vnějšího prostoru. Celkem pro návštěvníky ožívá dvacet kobek na Rašínově i protějším Hořejším nábřeží, z toho jsou tři galerie, tři ateliéry, dvě dílny, troje toalety, v jedné je pobočka Městské knihovny, ve zbytku pak kavárny. Autorem nových kobek je architekt Petr Janda a jeho tým ze studia Brainwork.

