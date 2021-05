Déšť zvedá hladiny řek. Meteorologové prodloužili výstrahu před povodněmi

Od čtvrtka do pátku varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před vydatným deštěm, bouřkami i povodňovými stupni. Vysoký stupeň nebezpečí je vyhlášen na území Pardubického, Královéhradeckého a Olomouckého kraje.

„Během dnešního dne a noci na pátek očekáváme v oblasti jižní

a jihovýchodní Moravy a Českomoravské vrchoviny vydatný déšť, napršet

může lokálně kolem 30 mm/6 hodin, za celé období kolem 50 mm,“ varují meteorologové.



Hrozí také vzestup hladin řek, voda se z některých toků může vylévat z břehů do okolní krajiny. Voda pak může přetékat i přes silnice. V krajích je doporučeno připravit se na možné povodně. Řidiči by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

„Vzhledem k pokračujícím trvalým srážkám v jihozápadní polovině území

očekáváme možnost překročení prvního, ojediněle i druhého stupně povodňové aktivity na tocích v povodí Berounky, Otavy, horní Vltavy a Lužnice,“ upřesňuje ČHMÚ.

V prvním stupni povodňové aktivity je zatím Klabava nebo Úhlava v povodí Vltavy. Červený potok se kolem poledne dostal už na 2. stupeň povodňové aktivity.

Nad úroveň druhého stupně mohou stoupat hladiny toků v povodí Moravské Sázavy a Třebůvky a následně i na hlavním toku Moravy v okolí Moravičan.



Nižší stupeň nebezpečí platí pro Středočeský, Jihočeský, Karlovarský nebo Jihomoravský kraj. Na území Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje očekávají meteorologové zvýšený výskyt bouřek, ojediněle s kroupami.

„Vzhledem k již vysokému nasycení území, tajícímu sněhu z hřebenů hor

a očekávaným dalším srážkám, místy i přívalového charakteru. Předpokládáme místy vzestupy hladin také na tocích, které odvodňují Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy,“ dodávají meteorologové.