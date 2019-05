Jízdní řády ve Vysočanech zobrazuje elektronický inkoust jako ve čtečce

Moderní označník dopravní podnik testuje od konce dubna.

„Jedná se o pilotní projekt, aby se vyzkoušel provoz této technologie v meteorologických podmínkách Prahy,“ sdělila mluvčí Aneta Řehková s tím, že test bude zřejmě probíhat do konce roku.

Jízdní řády jsou místo na běžném papíru zobrazeny technologií e-ink, kterou využívají například elektronické čtečky knih.

Na zastávku proto nemusí jezdit pracovníci dopravního podniku, aby vyměnili papírové jízdní řády, nebo vyvěsili informace o výlukách. Změna proběhne dálkově z dispečinku.

„Unikátnost řešení vede k tomu, že není potřeba objíždět označníky při výlukách či mimořádných událostech, dokonce i značka zastávky je dálkově nastavitelná,“ řekl k technologii Karel Krištof ze společnosti Xanthus, která označník vyvinula.

Na horním displeji se aktuálně zobrazují čísla linek s příjezdy spojů, ve spodní části jsou jízdní řády a mapa pražské dopravy. Jízdní řád mohou cestující tlačítkem přiblížit a také jím lze listovat. Pro nevidomé je označník vybaven hlasovou informací.

Podle Krištofa zůstane označník funkční i v případě krátkodobého výpadku elektřiny, protože na displeji zůstane zobrazena poslední uložená informace.

Od stejné firmy má dopravní podnik několik dalších označníků, například na Hradčanské v Praze 6. Ten ale ukazuje na elektronické tabuli jen příjezdy jednotlivých spojů.

Výsledná podoba zařízení se může ještě změnit. V případě, že by byla technologie uvedena do běžného provozu, musel by se design přizpůsobit jednotné podobě schváleného mobiliáře.