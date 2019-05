VIDEO: Praha schválila jednotné koše a lavičky, na Husitskou pak dala jiné

Na Zelený čtvrtek se starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček (Starostové a nezávislí) pochlubil na Facebooku rozbalením nových laviček v žižkovské ulici Husitská. „Čeká se na papír s razítky. Takže jsme si s Janou Caldrovou (vedoucí Odboru ochrany životního prostředí) vzali nůžky a šli ty igelity sami rozstříhat,“ napsal Ptáček 18. dubna.

Jenže nové lavičky nejsou ty, které IPR v říjnu 2017 vybral ve veřejné soutěži. „Nám se mobiliář vybraný Institutem plánování a rozvoje líbí, už přemýšlíme, kam ho v naší městské části umístíme. Druh i konkrétní umístění mobiliáře na Husitské se ale prováděl v rámci investiční akce Technické správy komunikací (TSK), což je organizace magistrátu,“ vysvětlil Ptáček.



„Jsme teprve na začátku a nového mobiliáře se vyrobilo méně. Na Husitskou tedy nové lavičky už nezbyly. Oprava ulice ale probíhala podle nějakého harmonogramu a TSK zkrátka neměla na výběr a s naším vědomím nainstalovala jiný mobiliář,“ upřesnil důvod výběru jiného mobiliáře mluvčí Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marek Vácha.



Nové lavičky ale nemusí být všude. Třeba v okolí Pražského hradu, na náplavce nebo v parku Stromovka můžou být lavičky jiné.



Lavičky jenom na papíře

Nový mobiliář se má podle pravidel IPR instalovat na všechna veřejná prostranství, která se rekonstruují. Plošné výměny mobiliáře by byly neekonomické. Způsob osazování novým vybavením ulic se navíc řídí Manuálem pro tvorbu veřejných prostranství, který je pro městské organizace závazný a pro městské části doporučující.

Pražské bariéry Překážky na pražských ulicích a náměstích tvoří spousta věcí: parkovací automaty, květináče, stojany na kola nebo lampy. Věnuje se jim výstava Citiblok, která začala 30. dubna v Campu.



Manuál také určuje, jak se veškerý mobiliář má do ulic instalovat. Na řadě míst totiž nepromyšlené instalace vytvářejí zbytečné bariéry, které nejsou ve městě žádoucí.

Nové lavičky od studia Olgoj Chorchoj navíc nevyrábí jen jeden jediný výrobce. Magistrát městským částem při rekonstrukci zdarma poskytuje projektovou dokumentaci mobiliáře, na jejímž základě mohou zadat jeho výrobu téměř komukoli.

„Nenutíme jim žádného konkrétního dodavatele. Cílem zkrátka je, aby byl v celé Praze jeden typ mobiliáře,“ popisuje Vácha. „Každý, kdo má oči, vidí, že 72 různých typů košů není úplně dobrý nápad,“ dodává.



Špatná organizace

Nové lavičky v ulici Husitská znovu poukazují na fakt, že systém správy veřejných prostor v hlavním městě není nastavený ideálně. Většina chodníků v Praze totiž patří magistrátu, který jejich správou pověřuje TSK. Ta je při rekonstrukcích také zodpovědná za výběr mobiliáře.

„My můžeme projevovat přání, psát dopisy, jinak do výběru zasahovat nemůžeme. TSK je organizace magistrátu, a oni nás můžou a nemusí vyslyšet. Obecně bych byl rád, kdybychom měli výrazně větší vliv, než máme teď. Nakonec jsme to většinou my, kdo je konfrontovaný s nespokojeností občanů,“ popisuje současný stav Ptáček.