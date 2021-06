Praha na pět let zapůjčí Slovanskou epopej do Moravského Krumlova

„Moravský Krumlov dostal řadu podmínek, které musel splnit, aby tam Galerie hlavního města mohla obrazy poslat. Dnes můžeme říct, že Krumlov vše splnil a nic nebrání tomu, aby mu mohla být epopej zapůjčena,“ řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).



Kdy přesně se plátna přestěhují, nechtějí představitelé hlavního města z bezpečnostních důvodů zveřejnit. Vystavena by ale podle Třeštíkové měla být už v létě.



Podle dřívějšího vyjádření krumlovského starosty se převoz rozměrných pláten uskuteční natřikrát nejpozději do čtyř týdnů. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) to řekl poté, co zastupitelé města v pondělí odpoledne zapůjčení schválili.

Podmínkou výpůjčky byla oprava zámku v Moravském Krumlově a úprava prostor, kterou tamní radnice již provedla.



Mezi požadavky bylo například potřebné technické vybavení, zvláštní pojištění a prostory musely být vybaveny speciálním protipožárním systémem či zabezpečovacím zařízením. Uskutečnila se také měření prostor vzhledem ke klimatu či osvětlení.

Senátor a starosta Moravského Krumlova Třetina dnes pražským zastupitelům za zápůjčku poděkoval. „Město Moravský Krumlov připravilo luxusní podmínky pro vystavení Slovanské epopeje. Jménem všech Moravskokrumlovských i lidí na Moravě vám děkuji za vaše rozhodnutí,“ řekl Třetina.

Stěhování obrazů ale na dnešním jednání kritizovali někteří zastupitelé. Mezi nimi například koaliční zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL), který dlouhodobě prosazuje, aby byl cyklus obrazů vystaven v Praze.



„Nicméně respektuji rozhodnutí zastupitelstva a gratuluji Krumlovu k opravě, je to tam opravdu pěkné. Byl bych rád, abychom epopej za pět let přivítali zpět a našli důstojné místo,“ řekl Wolf.

Bývalý primátor a opoziční zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS) řekl, že mu vadí, že město nedodržuje slib daný autorovi, že obrazy budou vystaveny v Praze v samostatných výstavních prostorech. Stěhování kritizovali rovněž někteří zastupitelé opozičního hnutí ANO.

Třeštíková v diskusi řekla, že výpůjčka do Moravského Krumlova je pouze dočasným řešením. „Na přelomu roku jsme se napříč stranami domluvili, že, co se týče dalšího umístění, bude epopej v Praze. Vrátí se a v zastupitelstvu panovala shoda, že akceptujeme nabídku společnosti Crestyl a epopej bude na 25 let v Savarinu,“ řekla.

Nejasné majetkové poměry

Po návratu do metropole má tedy být cyklus obrazů na 25 let umístěn v budově Savarinu na Václavském náměstí. V současnosti jsou plátna v depozitáři Galerie hlavního města (GHMP). Vlastnictví epopeje je ale předmětem sporu.

Obvodní soud pro Prahu 1 minulý rok na základě žaloby vnuka a dědice malíře Johna Muchy rozhodl, že dílo Praze nepatří. Město totiž doposud nesplnilo autorovu podmínku, že musí pro cyklus vybudovat samostatné výstavní prostory.



Praha ovšem s verdiktem soudu nesouhlasí a proti rozsudku se odvolala. Věcí se teď bude zabývat Městský soud v Praze. Majitel díla by ale nebyl ihned známý ani v případě, že by John Mucha spor vyhrál.

„Pak by bylo nutné znovu otevřít dědické řízení, v němž by jako zákonní dědicové figurovali John Mucha a jeho nevlastní sestra, Jarmila Mucha Plocková,“ uvedl k dalšímu možnému postupu František Vyskočil, právní zástupce Johna Muchy.

Výsledek soudního řízení by ovlivnil i výstavu v Moravském Krumlově. V případě, že se vlastnictví Prahy nepotvrdí, může metropole požadovat vrácení díla do patnácti dnů od doručení patřičného oznámení. Pokud by ovšem dědic John Mucha získal právo s dílem nakládat, by byl rád, kdyby obrazy zůstaly ještě nějakou dobu na Moravě.

„Do doby, než bude pro Slovanskou epopej připraven nový důstojný výstavní prostor v Praze, ponechá soubor v Moravském Krumlově, který mimo jiné nese významný podíl na záchraně díla, ke kterému se Praha zachovala v minulosti macešsky,“ dodává Vyskočil.