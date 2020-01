Přístřešky pro MHD postavíme sami a převedeme na město, oznámili soukromníci

Nakoupit či pronajmout přístřešky pro MHD. To budou v pondělí znovu řešit pražští politici. Soukromníci, kteří mají o veřejnou zakázku zájem, uvedli, že pro město pořídí a nainstalují nové přístřešky pro MHD pořídí a ihned předají do majetku města. Celkově by se jednalo o 930 zastávek. To ale v případě, že se vypíše tendr na nový mobiliář.

Ten stávající provozuje na základě smlouvy z roku 1994 společnost JCDecaux, která městu platí poplatek a může na zastávkách umisťovat reklamu. Minulé vedení magistrátu rozhodlo, že smlouvu firmě neprodlouží a vypíše koncesní řízení na provozovatele. S tím počítalo i nové vedení. Jím ustanovená komise však nakonec doporučila, aby magistrát 930 přístřešků koupil za zhruba 400 milionů korun sám. JCDecaux stojí o to, aby magistrát smlouvu, která končí v polovině roku 2021, prodloužil o pět let. Městu oplátkou nabízí pořízení 300 nových přístřešků.

Nové přístřešky místo starých

O lukrativní kontrakt logicky stojí i konkurenční reklamní společnosti. Jako Mezinárodní společnost Clear Channel Outdoor, která na tuzemském trhu zatím nepůsobí tento týden přišla s nabídkou, že pro Pražany vybuduje 930 nových přístřešků pro MHD.

„V případě vyhlášení koncesního řízení jsme ochotni městu vyjít vstříc a zavázat se, že v případě úspěchu v koncesním řízení vybudujeme na vlastní náklady kompletně nový mobiliář a bezplatně ho ihned po jeho dokončení převedeme do majetku města,“ uvedl ředitel pro rozvoj a inovace Clear Channel Mats Lundquist.

Obdobnou nabídku chce podat i jednička na tuzemském trhu společnost BigBoard.

„Společnost BigBoard je také ochotna zavázat se hlavnímu městu, že v případě úspěchu v koncesním řízení na své náklady vybuduje nový mobiliář a na základě smlouvy ho ihned bezplatně převede do majetku města. V rámci spolupráce s městem také samozřejmě zajistíme správu a údržbu a současně budeme městu odvádět tržní nájemné,“ říká Pavlína Stránská, mluvčí BigBoard.

„Chceme férovou soutěž a souboj firem, které dané problematice rozumí,“ uvedl Pavel Slabý, generální ředitel JCDecaux. Dodal, že vzhledem k tomu, že si město již vybralo mobiliář ve vlastním designu a bude poskytovat licence k jeho použití, je jasné, že bude v majetku města.“

Provoz by měl zajistit soukromník

Kdo bude pražský mobiliář vlastnit je pro stávající garnituru klíčové. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) totiž opakovaně prohlásil, že zásadní pro něj je, aby město přístřešky vlastnilo a nebylo tak vydíratelné dodavatelskou firmou.

V případě koncesního řízení dosud magistrát uvažoval o tom, že by vítězná firma mobiliář městu přenechala až po skončení kontraktu, který by měl být uzavřen na 15 let. Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) řekl, “že nabídku soukromníků vnímá jako konstruktivní snahu o odbornou debatu.“ Dodal, že rozhodně není snahou města si přístřešky provozovat samy, magistrát naopak bude hledat koncesionáře na službu.



Praze zároveň hrozí právní spor s JCDeaux, která pohrozila, že začne odstraňovat svoje přístřešky už letos v létě tak, aby byly s koncem smlouvy 30. června příštího roku všechny demontovány. Chabr řekl, že podle právních stanovisek města má firma nicméně povinnost mobiliář zajistit až do skončení smlouvy a pokud ho začne odmontovávat před tím, magistrát se bude bránit u soudu. JCDecaux uvedla, že městu nabídla řešení formou prodloužení smlouvy o pět let a pořízení 300 nových přístřešků, které by ponechala městu. Podle Chabra to nebylo možné.