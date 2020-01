Praha zvažuje, že se bude soudit s firmou JCDecaux kvůli přístřeškům MHD

Pražští politici oznámili, že se město možná bude soudit s firmou JCDecaux. Médiím to sdělil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní Jan Chabr (TOP 09).

Dodnes totiž není jasné, zdali na Pražany čekající na spoje MHD nebude již v létě roku 2021 pršet. JCDecaux v minulosti uvedla, že pokud město firmě smlouvu podepsanou do srpna 2021 neprodlouží, začne přístřešky již letos v srpnu odstraňovat.

Do toho se firmě nicméně také nechce. Její zástupci dnes uvedli, že chtějí, aby město kontrakt z roku 1994 prodloužilo o dalších pět let. Výměnou za to nabízejí, že na svoje náklady postaví 300 nových zastávek podle designu vysoutěženého městem a přístřešky pak budou v majetku Prahy. Nyní jich město má asi 900.

Podle mediálního zástupce firmy Jiřího Chvojky jde kromě zastávek také o zábradlí, odpadkové koše, veřejné toalety, stojany na kola nebo pouliční hodiny. Město podle něj v případě neprodloužení smlouvy nemůže výměnu stihnout a Pražané zůstanou bez mobiliáře. Přístřešky na většině zastávek MHD jsou totiž většinou případů v majetku JCDecaux.

Soukromníci, nebo město

Smlouva na mobiliář v Praze je však dlouhodobě terčem kritiky. Minulé i stávající vedení města ji označilo za nevýhodnou.

Město pod vedením Adriany Krnáčové v minulosti schválilo, že magistrát vypíše koncesní řízení na provozovatele zastávek na podobném principu, jako byl ten dosavadní.

To znamená, že mobiliář pořídí a starat se o něj bude soukromá firma, která bude platit městu nájem a zároveň na plochách prodávat reklamu. Tato varianta tentokrát počítala také s tím, že přístřešky po skončení smlouvy zůstanou ve vlastnictví města.

Nové vedení magistrátu zvolené na konci roku 2018 zezačátku rovněž mluvilo o vypsání koncesního řízení. Expertní komise pro mobiliář ale doporučila, aby si město přístřešky pořídilo samo.

Celkem by jich podle návrhu mělo být 930 a stály by 325 milionů korun bez DPH. Radní dnes rozhodnutí o dalším postupu odložili kvůli dopracování harmonogramu.

Radní Chabr uvedl, že město nabídku JCDecaux zatím neobdrželo, ale že stávající smlouva možnost prodloužení neobsahuje. Dodal, že by to pravděpodobně bylo porušení zákona o veřejných zakázkách a že firma je povinována do skončení smlouvy přístřešky zajišťovat. „Pokud by tak nečinila, město se bude bránit právní cestou“, dodal.

To potvrdil i primátor Zdeněk Hřib. Podle něj je zásadní, aby město samo přístřešky vlastnilo a na jejich údržbu poté může vypsat soutěž. „Není možné, aby město bylo vydíratelné svými dodavateli,“ prohlásil.

Město podle něj ve vztahu k JCDecaux jasně formulovalo svoje požadavky. Podle firmy ale magistrát komunikuje nedostatečně.

Primátor také řekl, že pokud firma nabízí zdarma 300 zastávek, je jasné, že dosud Praze platila málo.

O tendr bude zájem

Pokud by se město rozhodlo vypsat tendr, nejspíše se do něj kromě JCDecaux přihlásí i firmy BigBoard, euroAWK a Clear Channel Outdoor, která na tuzemském trhu dosud nepůsobí.

„V případě vítězství v tendru bychom včas a na vlastní náklady dodali všech 930 nových přístřešků v designu města, které by po skončení smlouvy zůstaly v majetku města. Současně by město získalo tržní nájemné. Jeho hodnotu lze podle podmínek výběrového řízení odhadnout až na 100 milionů ročně,“ uvedla mluvčí BigBoardu Pavlína Stránská.

Dodala, že JCDecaux nyní platí městu asi 12,5 milionu korun ročně a za dalších pět let se stávajícím nájemným by tak Praha přišla o téměř 450 milionů korun.

Podle JCDecaux je nutné kromě nájmu vzít v potaz i náklady na údržbu a opravy mobiliáře.

