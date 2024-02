MHD v Praze na dvojnásobek nezdražíme, slibuje Hřib. Chce zvýšit i cenu parkování

Máte za sebou první rok vládnutí hlavnímu městu v koalici, která vznikala rekordně dlouho. Jak vám to spolu funguje?

Daří se nám plnit priority, se kterými jsme šli jako Piráti do voleb. Především se nám daří připravovat a stavět tramvajový okruh okolo Prahy. Probíhá tramvajový boom. Pokud se bavíme o tom, co se nám podařilo za ten rok, tak jsme zprovoznili tři tramvajové tratě – na Dědinu, do Libuše a do Slivence. Kromě toho stavíme metro D, připravujeme novou okružní trasu metra, opravujeme Barrandovský most. Zprovoznili jsme Štvanickou lávku, stavíme Dvorecký most, vysoutěžili jsme po dvaceti letech nové tramvaje pro Prahu.

Nezmínil jste Městský a Pražský okruh, který dlouhodobě primátor Bohuslav Svoboda z ODS označuje za prioritu.

Pražský okruh potřebujeme, abychom odvedli kamiony z Jižního Města a ze Spořilova. Není ale možné si slibovat, že odvede auta z centra. Naopak všichni odborníci jednoznačně říkají, že po dostavění obou okruhů a zejména radiál ve skutečnosti aut v centru přibude. Co se týče Městského okruhu, tak opravdu nelze očekávat, že by tato silnice měla mít schopnost odvézt nějaká auta z centra. Těžko předpokládat, že nová silnice, která povede okolo Malešic, někoho přesvědčí k tomu, aby přes centrum nejel.

Znamená to, že pro vás dostavět okruhy není tak důležité?

Okruh potřebujeme, okruh postavme, ale z úplně jiného důvodu. Neexistuje žádný dopravní odborník, který by byl schopný říct, že nám okruhy pomůžou se zácpami v centru. Proto je nutné paralelně s přípravou okruhů pracovat na dalších opatřeních, která zácpy v centru řeší. To se týká zejména omezování zbytného tranzitu, jako to, o čem se bavíme na Smetanově nábřeží a Malé Straně.

Je nevyhnutelné, že se zdraží MHD?

Je velký problém s finanční udržitelností toho systému. Momentálně dotujeme MHD ze zhruba 84 procent. To znamená, že to, co platíte v ceně ročního kuponu, je vlastně jenom nějakých šestnáct procent reálné ceny té služby. Dostal jsem od našich koaličních partnerů nějaké návrhy na změny jízdného. Můžu potvrdit, že jsou tam i záležitosti, jako je například zvýšení ročního kuponu na dvojnásobek, ale s takovým extrémním skokovým navýšením bych nemohl souhlasit. Ekonomická situace řady obyvatel v našem městě prostě není tak dobrá. A tohle by bylo velice, velice problematické.

Jak za vás vypadá reálná varianta? Co navrhujete vy?

Nechám spočítat ROPID (příspěvková organizace Prahy, která organizuje integrovanou dopravu – pozn. red.) nějaké varianty, jak by to mohlo vyjít, a potom se vrátíme k jednacímu stolu. Dvojnásobek je z mého pohledu fakt neakceptovatelný. Z mého pohledu je ale důležitá ještě jedna věc. Musíme to provázat s další službou, kterou město poskytuje, a to je parkování ve veřejném prostoru. To je také věc, kterou město výrazně dotuje. Roční parkovací karty v zónách placeného stání jsou za 1 200 korun, v některých případech za šest stovek. Srovnejte to s komerční cenou parkování. Pak zjistíte, že to dotujeme více než MHD. Na Praze 10 stojí místo na ulici 1 200 ročně, v nákupním centru Eden 36 tisíc.

4. února 2024

Takže bude dražší MHD i parkování?

Vidím jako nevyhnutelné to řešit dohromady. Komunální politika je týmový sport, což v praxi znamená každodenní příležitost k demokratickému kompromisu, zejména v dopravě, kde ty názory jsou velmi často velice odlišné a uvidíme, k čemu v těch jednání dospějeme.

Praha má v plánu poměrně dost ambiciozních projektů. Zmiňovali jsme třeba tady metro D, okruhy. Budou na všechno peníze? Nebo už víte o něčem, co nebude?

Otázka na peníze je především otázkou na radního pro finance, pochopitelně také trochu na primátora. Já jsem to řešil, když jsem byl primátorem. Vyjednal jsem evropské dotace právě třeba na oblast dopravy a teď za ně budeme stavět tramvajové tratě v hodnotě několika miliard. Budeme z nich pořizovat další elektrické autobusy a trolejbusy, pořídíme z nich část těch tramvají, které jsme nově vysoutěžili a které mají dorazit za pár let do Prahy.

Po volbách jste kritizovali pana Svobodu, že chce být primátor i poslanec. On se místa ve Sněmovně vzdát odmítl s odůvodněním, že se mu díky tomu podaří pro Prahu vyjednat více věcí. Daří se mu to? Řekl byste, že je nakonec výhodné být zároveň primátorem a poslancem?

Od toho jsme si v koaliční smlouvě stanovili sedmnáct zákonů pro Prahu. To jsou zákony, které jsou důležité pro to, abychom mohli vyřešit nějaké problémy související s městem. Pan primátor se v koaliční smlouvě jasně přihlásil k tomu, že je garantem těchto zákonů a je to záležitost, kterou si budeme vyhodnocovat až s nějakým časovým odstupem.

Míváte v koalici spory?

Nevím, jak v jiných gescích, ale v dopravě diskuse probíhá racionálně, moc emocí se v tom neobjevuje. Bouchání do stolu a odcházení z místnosti jsem nezaznamenal. Ale možná máme tu hranici každý posazenou jinak.

Ani kvůli dopravě? Pro Piráty je důležitý hlavně rozvoj MHD, zatímco ODS se ideově vždy stavěla na stranu řidičů aut. Nestřetáváte se kvůli tomu?

My jsme pro MHD, protože to používá větší podíl cestujících. To není ideologická věc, to je záležitost podložená daty. Pro nás je důležité rozhodování na datech a snažíme se argumentovat logicky. Proč chceme omezit zbytný tranzit na Smetanově nábřeží a Malé Straně? V našem programovém prohlášení pro to hlasovali všichni jednomyslně, takže já předpokládám, že se v konečném důsledku cestu k realizaci společného závazku najdeme. Otázkou je jak. Jestli to bude zpoplatněním, nebo jiným nástrojem, který běžně používají městské části na svých komunikacích.

Nechybí vám primátorské křeslo?

To minulé volební období, kdy jsem byl primátorem, bylo velice specifické. Musel jsem město provést dvěma globálními krizemi. To byla zcela bezprecedentní situace. Role náměstka pro dopravu je jiná. Jsem blíž k těm konkrétním věcem, když to tak řeknu. Doprava je pro město velice důležitá a je to přece jenom o velkých změnách. Ty změny vám vždy nemusí zajistit sympatie, ale je nutné mít odvahu dělat správné věci. S tímto sloganem jsme mimochodem kandidovali.