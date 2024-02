Přeplněné spoje MHD komplikují dopravu v Praze 4, výrazně pomůže až metro D

„Kromě toho, že musím přestupovat z autobusu ještě na jiný a oba jsou kapacitně nedostačující, občas na Budějovické přistoupí i podnapilý bezdomovec, se kterým se pak v autobusu mačkáme. Není to příjemné,“ říká Lucie K.

„Do metra na lince C se ve špičce nevejdou pasažéři a často musí čekat na další soupravu. Zároveň jsou problémy u navazujících autobusových spojů, nejvíce přeplněné jsou na lince 118, která vede na smíchovskou stranu Vltavy,“ potvrdil radní pro dopravu v Praze 4 Jaroslav Míth (ODS).

Dopravní stavby v Praze 4 ● Nová linka metra D by v Praze 4 měla ulevit hlavně obyvatelům Krče a Lhotky, a to díky napojení se stanicí Pankrác a dále s novými stanicemi Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. ● Nový úsek tramvaje v ulici Na Pankráci, díky kterému se cestující dopraví přímo před OC Arkády Pankrác. Zastávka navíc v příštím roce zastoupí uzavřenou stanici metra C Pankrác. ● Nová tramvajová trať Dvorce – Budějovická – Michle, kde se napojí na stávající tramvajovou trať. Zdroj: DPP

Uleví se Krči a Lhotce

Místní obyvatelé si podle něj stěžují i na přeplněné tramvaje na linkách vedoucích po Podolském nábřeží do centra. Týká se to například linky 17. Co do počtu obyvatel i rozlohou největší městský obvod v metropoli by potřeboval zásadní posílení spojů městské hromadné dopravy. Reálné zrychlení a zjednodušení své cesty ale pocítí místní cestující nejdříve až někdy po roce 2030. Teprve tehdy by měla být hotová nová linka metra D a zásadnější tramvajové tratě v lokalitě.

Metro D by mělo přinést zlepšení hlavně pro Krč a Lhotku, kde bývají podle Mítha pravidelně přetížené spoje autobusů. „Metro přesune dopravní toky z povrchové dopravy, kterou nyní denně zajišťují stovky naftových autobusů,“ potvrdil vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

Nová linka metra podle plánovačů dopravy odlehčí i přetíženému „céčku“, jehož trasu bude částečně kopírovat. Zároveň by šlo o alternativní spojení sídlišť na jihu města s centrem v případě výluky na Nuselském mostě.

Největší stanicí na celé trase bude stanice Pankrác. Ta se právě kvůli napojení na metro D a výstavbě přestupu na stejnojmennou stanici nové linky od 1. ledna 2025 na dvanáct měsíců uzavře.

Také zde bude plně automatizovaný provoz bez strojvůdce, což znamená, že pokud bude chtít v dopravní špičce linku využít více cestujících, metro pojede častěji, aby tuto poptávku pokrylo. Automatický systém řízení chce následně DPP zavést i na lince C.

Rozšíření MHD v Praze

Stavba nové linky metra začala v roce 2022, v tuto chvíli je ve výstavbě kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Na něj má navazovat úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, rozhodnutí o vítězi tendru na jeho stavbu ale v půlce ledna zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Původně jsme plánovali zahájit výstavbu tohoto úseku na podzim loňského roku. Když vezmeme v potaz všechny zákonné lhůty v rámci řízení u ÚOHS, předpokládáme zhruba roční zdržení,“ upřesnil Šabík.

Místo podzimu roku 2029 by tak měly být všechny úseky nové linky metra zprovozněny na konci roku 2030.

Z Dvorců až do Michle

Pomoci by mělo i rozšíření tramvajových tratí. Součástí výstavby nové trasy metra bude i vybudování nového úseku tramvajové tratě v ulici Na Pankráci, konkrétně mezi ulicemi Hvězdova a Na Strži. Cestující se tak tramvají dovezou až před obchodní centrum Arkády Pankrác. Nová zastávka v příštím roce nahradí právě dočasně uzavřenou stanici metra C Pankrác.

V rámci úprav bude vystavěn nový podchod, který propojí obě tramvajové zastávky Pankrác s vestibuly stanic metra C i D. V dalších letech město plánuje prodloužení tratě ke stanici metra Budějovická, její celková délka by pak měla dosáhnout 1,5 kilometru.

Nové propojení se Smíchovem

A chystá se i další tramvajová novinka. Loni v září pražští radní schválili zahájení projektové přípravy tratě z Dvorců přes Budějovickou do ulice U Plynárny v Michli, kde se napojí na současnou trať.

„V současnosti probíhá výstavba Dvoreckého mostu, na něj naváže výstavba nové tramvajové tratě Dvorce – Budějovická – Michle v délce 4,8 kilometru. Ta bude tvořit stěžejní část plánovaného pražského tramvajového okruhu,“ sdělil Šabík.

Díky zprovoznění Dvoreckého mostu a vybudování tratě by spojení Prahy 4 a 5 mělo být rychlejší i ekologičtější, v současnosti ho totiž obsluhují zmíněné naftové autobusy. První cestující by se po nové trati měli projet v roce 2031.