ANALÝZA: Pražský mejdan skončil. Koalici už za rok došly peníze, teď bude škrtat

Do řešení sporných otázek, jako je cena jízdného v MHD, se za prvních 12 měsíců politici nepustili a zároveň také nemuseli dělat žádná nepopulární rozhodnutí, jako třeba škrtat v seznamu plánovaných projektů. To se ale změní.

„Město má v určité fázi rozpracování projekty za 310 miliard,“ shrnul radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) na konci ledna předtím, než zastupitelé schválili tendr na automatizaci metra C a D, který přidal dalších 86 miliard.

„Schválením zakázky na automatizaci metra jsme překročili Rubikon v tom smyslu, že rozjeté aktivity, které kolegové pozitivně představují na tiskových konferencích, překročily naše možnosti. Takže z těch 390 miliard budeme muset učinit pořadí, určit, co má přednost, a věci, které se ukážou jako méně potřebné nebo životaschopné nebudeme financovat,“ dodal Kovářík.

Přestože bude muset dojít na škrty, vrátilo se alespoň hlavní město do stavu, ve kterém nebylo po dlouhá léta. V předchozích volebních obdobích následujících po vládě Pavla Béma (ODS), který třeba rozjel stavbu tunelu Blanka, byly koalice často nesourodé a vyjednat podporu pro nákladné projekty bylo těžké. V roce 2018 se nicméně do čela města dostala koalice Prahy sobě, Pirátů, Starostů a TOP 09, která nejenže vznikla okamžitě po volbách, ale také měla velmi jednotnou představu o rozvoji města.

„Deficit zanedbanosti, když budeme brát čistě komunikace, je okolo 20 miliard. Pokud vezmeme dopravu v Praze včetně železnic, je to 33 až 34 miliard,“ řekl začátkem roku 2019 tehdejší náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

O pár let později byly chvíle, kdy se zdálo, že je rozkopané celé město. Koalice se až do konce volebního období učila, že tyto věci je potřeba koordinovat, byť jsou chvályhodné. To si do dalšího období odnesl náměstek pro dopravu a bývalý primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Sliby z programového prohlášení Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek pro dopravu: Budeme pokračovat v připravě Radlické radiály ve spolupráci s městskou částí Praha 5. Petr Hlaváček (STAN), náměstek pro územní rozvoj: Zasadíme se o dokončení a schválení nového územního plánu, tzv. Metropolitního plánu. Zdeněk Kovářík (ODS), radní pro finance: Využijeme v maximální možné míře partnerství se státem při strategických investicích. Antonín Klecanda (STAN), radní pro školství: Připravíme nové střední školy v Karlíně, na Palmovce, na Barrandově, v Nových Dvorech, na Smíchově a v dalších lokalitách.

V důsledku předešlých let tak dnešní koalice nemusela a de facto ani nemohla přicházet s ničím novým, co se rozvoje města týče. Svědky toho, že ke škrtání nápadů bude muset dojít, byli zastupitelé už loni v září, kdy magistrátní úředníci připravili zprávu o možnostech financovat dopravní stavby.

Dost nápadů na 44 let dopředu

Z té především vyplynulo, že pokud by Praha chtěla při současném tempu investování udělat všechno, co si vymyslela, trvalo by to 44 let. A od té doby ještě pár projektů na seznam přibylo, například stavba Terminálu Smíchov.

„Očekává se, že celkové investiční výdaje budou v následujících letech trvale klesat v důsledku rostoucích běžných výdajů na Pražskou integrovanou dopravu a běžnou údržbu a opravy dopravní infrastruktury,“ píše se ve zprávě.

Právě otázka financování MHD je nyní hlavním důvodem pro probíhající debatu o zdražení ročního kuponu, kdy zaznívají i návrhy cenu zdvojnásobit. Kromě škrtání a zdražení jízdného totiž už zbývá jen uprosit stát, aby se na projektech, jako je metro D, podílel. Přesvědčit stát, jehož prioritou je šetřit, se ale zatím moc nedaří, přestože magistrátní koalice kopíruje vládní půdorys.

Jen to nutné

Jaké projekty skončí v propadlišti dějin, se ukáže v dalších měsících. Určitě to nebudou ty rozestavěné, tedy třeba metro D, nebo stavby v havarijním stavu, v jakém se nyní nachází Libeňský most. Zářijová zpráva naopak dává vodítko k tomu, co škrtnout lze. Mimo jiné hovoří o neefektivitě stavění P+R parkovišť, která de facto nebudou pro Pražany, jen jim z ulic uklidí středočeská auta. Vedle toho úředníci zpochybňují přínos radiál, přičemž například Radlická radiála má vyjít na 14 miliard.

Radní, zodpovídající za další oblasti, v nichž Praha také potřebuje zabrat a kde město zatím postupuje metodou drobečků, se mohou vcelku oprávněně hájit tím, že jejich projekty brzdí buď byrokracie, nebo roky zanedbání. Například plány na masivnější výstavbu nových bytů nebo stavbu nových škol jsou proto ještě na hony vzdálené realizaci a škrty by tu zatím byly zbytečné. Alespoň má ale město čas dotáhnout Metropolitní plán, který měl být hotový v roce 2020.

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ Politolog Lukáš Jelínek. Ještě před rokem pražské koalici politologové předpovídali krátký život. Jak je možné, že se politici dosud nejen nerozkmotřili, ale dokonce ani mezi nimi nedošlo k žádným výraznějším sporům, vysvětluje politolog Lukáš Jelínek. Překvapuje vás, že je koalice na magistrátu takto stabilní?

Když člověk těžko zaznamenává, že vlastně koalice existuje, tak mu pak ani nepřijde zvláštní, že se nerozpadla. Kdyby nebyla neviditelná, tak by se s největší pravděpodobností před zraky voličů přela o řadě různých témat, protože se stále jedná o velmi nesourodý svazek. Vzhledem k tomu, že se ale spíše vydala cestou přístupu „kdo nic nedělá, nic nezkazí“, tak drží. A začnou se hádat ve zbytku volebního období?

Přece jen koalice už teď interně jedná o ceně MHD. Potenciál to rozhodně má, a to především v rámci právě dopravy, ať už jde o zmiňované jízdné, nebo kritizovanou vyhlášku o zpoplatnění průjezdu částí centra. To jsou kyselá jablka, do kterých by rada měla kousnout, a tam už opravdu politický konflikt hrozí. Je mezi radními někdo, kdo je podle vašeho soudu méně neviditelný než ostatní?

Hodnotím podle toho, co ke mně dolehne. Zaznamenávám existenci Zdeňka Hřiba na pozici náměstka pro dopravu. Na druhou stranu ve srovnání s dobou, kdy Piráti měli v jeho osobě primátora, tak je to, dá se říct, pouhý odvar.