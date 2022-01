Chceme být partnerem lidí a výkladní skříní Kladna, říká nový šéf strážníků

Ten stojí před jasným úkolem. Zvýšit pocit bezpečí obyvatel největšího středočeského města a také kredit strážníků v očích veřejnosti.

Máte za sebou téměř třicet let práce u policie. Proč jste se rozhodl vyměnit policejní uniformu za strážnickou?

V životě člověka nastávají okamžiky, kdy se rozhoduje, kam se posunout dál. Chvíle, kdy s přibývajícím věkem bilancuje. Začal jsem poslední dva roky pociťovat touhu po změně. Chtěl jsem nasměrovat svůj život trochu jinam. Uvažoval jsem například o tom, že bych šel učit, ale dostal jsem od Kladna nabídku, která se neodmítá.

Jakou pozici u státní policie jste opustil?

Vedoucí obvodního oddělení Kladno. Jde o jedno z největších oddělení ve Středočeském kraji a také jedno z pěti nejvytíženějších. Stejně jako všichni vedoucí obvodních oddělení jsem dosáhl hodnosti nadporučíka. U městské policie jsou hodnosti trochu specifické, vlastně ani nevím, jestli nějakou mám. Prostě zastávám post ředitele.

Zkuste připomenout nějaký konkrétní případ z vašeho působení u policie.

Myslím, že se mi v Kladně podařilo vytvořit respektovaný obvod, kam s žádostí o pomoc přicházeli i lidé, kteří bydlištěm spadali jinam. Věděli, že jejich oznámení se tu budeme opravdu věnovat. To byl třeba případ Ukrajinky, kterou týral její partner. Byla na tom opravdu špatně. Chtěla dokonce spáchat sebevraždu. Její situaci dlouhodobě neřešilo ani opakované volání na tísňovou linku policie. Nikdy se nedočkala výrazné pomoci. Na radu své kamarádky se obrátila přímo na mě. Přestože tu byly jazykové bariéry a jednalo se o ženu hluboce věřící, která měla navíc po svých zkušenostech nechuť komunikovat s muži, podařilo se jí po několika hodinách rozpovídat. Výsledkem bylo, že násilník byl z jejího bydliště vykázán. Pak získala práci a nový smysl života. A mě pak asi po roce překvapila zpráva, že jsem byl za tento případ domácího násilí nominován na vyznamenání.

Michal Strieborný K Policii ČR nastoupil v roce 1995. Je absolventem bakalářského bezpečnostně právní studia a následně magisterského oboru management a kriminalistika.

Do roku 2009 pracoval jako policejní inspektor v Podbořanech. Následovala kariéra zástupce vedoucího na oddělení Unhošť, vedoucího oddělení Slaný a poté Kladno.

Uděleno mu bylo devět policejních vyznamenání a medailí, jedna armádní a také ocenění Českého červeného kříže za dárcovství krve.

Mezi jeho zájmy patří silové a bojové sporty, posilovna, workout, ale i četba nebo ezoterika.

Nevnímal jste i vy z pozice policisty strážníky tak trochu jako druhou ligu?

Přiznám se, že ano. Městská policie má menší pravomoci. Až když jsem se připravoval na zkoušky strážníka, které jsem musel před svým nástupem absolvovat, zjistil jsem, jakým obrovským množstvím úkolů a oznámení od občanů se musí strážníci zabývat. Takže jsem svůj názor poopravil.

Jaký nový koncept práce městské policie nabízíte?

Nelze říct, že by kladenská městská policie nefungovala. Ale je důležité zaměřit se na to, aby lidé měli větší pocit bezpečí nejen při cestách do zaměstnání nebo škol, ale i v době, kdy míří na své volnočasové aktivity. Mezi obyvateli Kladna a strážníky je nutné vybudovat partnerské, nikoli převážně represivní vztahy.

Bude v ulicích více pěších hlídek?

Nejsem zcela zastáncem jen pěších kontrol. Doba je jinde. Hlídky musí být mobilní, Kladno je velké město. Ve služebním vozidle mají strážníci potřebnou techniku a vybavení, ty věci nemohou nosit „po kapsách“. Chtěl bych, aby hlídka měla automobily, které odstaví pod dohledem městského kamerového systému, a strážníci se po potřebně dlouhou dobu budou pohybovat pěšky v dostupném okolí.

Jak chcete zvýšit prestiž strážníků u obyvatel Kladna?

Zásadní je další profesní vzdělávání, zkvalitnění sboru a zvýšení fyzické kondice strážníků. Vedení magistrátu chce, aby obecní policie byla výkladní skříní města. Od začátku roku můžeme nabrat dalších patnáct strážníků pro službu přímo v ulicích. Město nám také přidalo mzdové prostředky, takže jsme nad průměrem kladenských platů. A možná budou mít naši strážníci na výplatních páskách více peněz než v Praze... Proto čekám vyšší zájem o práci, což nám umožní vybírat z uchazečů ty nejlepší.

Udělal jste už nějaké konkrétní změny ve sboru?

Týkají se třeba systému předávání směn. Hlídky je nebudou končit ve stejný okamžik (např. jedna v 16 hod., druhá v 17 hod. atd. – pozn. red). Dosud se často stávalo, že začali řešit nějakou záležitost hodinu před koncem směny a pak museli dokončit povinnosti ve chvíli, kdy už měli jít domů a věnovat se rodině, koníčkům... Práce jim tak bude méně zasahovat do jejich osobního života. Novinkou jsou také pravidelná školení a praktické kurzy. Každý člen městské policie se bude teoreticky a fyzicky zdokonalovat dvakrát týdně, vždy první hodinu po nástupu do služby. Dosud to bylo jednou za měsíc. Doufám, že strážníci tak získají řadu vědomostí, které zvýší jejich sebevědomí i prestiž v očích občanů. A samozřejmě se zlepší také jejich fyzická kondice.

Chybějí vám nějací specialisté?

Mým přáním je rozšířit počet služebních kynologů na čtyři, aby byli ve všech směnách. V současnosti jsou tady dva psovodi.

Valí se na nás vlna omikronu. Jak se na ni připravujete? Nezmizí strážníci z ulic?

Zatím nerušíme ani plánované dovolené. Kdo někdy pracoval u policie, ví, jak lidé v systému bezpečnostních složek fungují, jaký mají smysl pro zodpovědnost a profesní hrdost. Je normální, že když někde policista chybí, jiný sám zruší své volno a nastoupí na jeho místo. Samozřejmě jsme zvyklí reagovat na vzniklou situaci rychle.

Takže co mohou obyvatelé Kladna čekat v příštích měsících?

Více empatie, vědomostí a sebevědomí strážníků, což zvýší jejich prestiž u veřejnosti. A nejen represe a rozdávání pokut, ale i větší důraz na pomoc lidem. Třeba při přecházení silnice nebo s nastartováním auta v mrazu. Chceme být lidem partnerem. To je moje vize strážníka 21. století.