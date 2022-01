Policie dopadla zloděje, který v Chomutově ukradl auto s dítětem

„V sobotu byl 46letý muž z Teplicka obviněn ze spáchání tří trestných činů – neoprávněné užívání cizí věci, krádež a maření výkonu úředního rozhodnutí. Policisté zároveň podávají státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ uvedla krajská mluvčí policie Alena Bartošová.

Muž si všiml u chomutovské školky nastartovaného auta, prý ale neviděl, že je v něm dítě. Podle svých slov chvíli vyčkával, a poté auto ukradl. Chtěl se jen někam odvézt, když si všiml dítěte, okamžitě zastavil a odešel.

Žena v autě nechala mladší dítě, když odváděla starší do školky.Poté, co se vrátila a zjistila, že jí někdo ukradl vůz, okamžitě zkontaktovala policii, která se dala do pátrání. Auto s dítětem našli policisté během desítek minut, kdy policii kontaktovali náhodní svědci, kteří si vozu všimli.

„Případu policisté od počátku věnovali maximální pozornost. K ustanovení podezřelého se dostali na základě vlastního šetření. Muže se jim nakonec podařilo zadržet díky výzvě zveřejněné v médiích. Tímto veřejnosti a médiím děkujeme za pomoc,“ řekla Bartošová.

Policisté varují, aby lidé nenechávali auta s klíčky v zapalování, protože zloději pak stačí jen pár sekund.