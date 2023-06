Musel jsem si detailně projít každou linku, říká autor oceněného schématu PID

Jak byste svoji mapu popsal nebo představil?

Ocenění vyhrál náš leták, kde je z jedné strany zobrazená klasická mapa Prahy. Ta je geograficky přesná a je z ní poznat, jak je město rozložené. Tu dělal můj kolega grafik Martin Pavlů. Z druhé strany má leták schématické znázornění, což je moje práce. Když jsme četli popis ocenění, týkal se hlavně mého schématu. V něm jsou zakreslené všechny linky – každá jinak, svojí čarou. Větší pozornost jsem tam věnoval centru, kde je síť hustá, naopak zjednodušené jsou linky na okrajích. Schéma aktualizujeme každý měsíc, podle toho, jak se doprava mění.

Na tomto konkrétním schématu je specifické, že pokud jede několik linek dlouhou část trasy stejně, jsou zakreslené jednou silnější čarou. Příkladem je tramvajová linka 12 a 20. Ty jedou z Barrandova přes Smíchov až na Chotkovy sady spolu. Přidáváme si tím na přehlednosti – trochu čar nám ubude.

Schéma linkového vedení Pražské integrované dopravy, jejímž autorem je grafik ROPIDu František Brynda. Verze schématu z roku 2022 vyhrála cenu Mapa roku 2022.

Co na vašem schématu vyzdvihla porota?

Popsali, že má obrovský záběr, že vystihuje celé město. Je kreslená poměrně detailně. Cestující se v něm dokáže identifikovat i podle toho, kde se právě nachází. Typickým prvkem ve schématu je například Vltava nebo vodní nádrže a parky. Jsou důležité, protože podle nich poznáte místo, aniž byste složitě hledala popisek. Oblouk Vltavy mi jasně říká: aha, tady jsou Holešovice a pod nimi centrum.

Co říkáte na názor poroty vy?

Já s nimi souhlasím. (smích) Byl jsem rád za ocenění. My jsme se totiž do soutěže nepřihlásili, ale nominoval nás někdo z odborníků geografů. Pro mě proto bylo překvapením už to, že jsme nominovaní, mimo jiné proto, že ta mapa není nová. První vydání vzniklo v roce 2020, takže toto je již několikátá aktualizace.

Jak schéma vznikalo? Jak se vám na něm pracovalo?

Tvorba byla poměrně náročná, hlavně ta prvotní. První verze mapy zabrala asi tři měsíce čisté práce. Musel jsem si projít linku po lince, udělat si soupis, abych dokázal linky zakreslit správnou tloušťkou. Samozřejmě je celé schéma kreslené s jistou rezervou, intervaly jsou totiž jiné ráno, dopoledne, večer, o víkendu... Takže jsme vybrali nějaký „ideální“ čas, dá se říci reprezentativní. Podle těchto informací jsem si udělal přehled, kde co je, a pak se to snažil zakreslit.

Když jsem začínal, měl jsem před sebou bílý papír bez mapového podkladu. Všechno jsem kreslil sám, ručně. Takto komplexní práce pro mě byla novinkou. Nenašel jsem ve světě srovnatelné příklady. Podobné jsou mapy Bruselu nebo Lucemburku, ale to jsou města, která se velikostí nedají přirovnat k Praze. Velice dobrou práci mají v Brně, tam se také dalo inspirovat. Ale zase – měřítkově jsme trochu jinde.

„Doprava je neskutečně zajímavé odvětví“

Vy jste ale povoláním grafik. Předpokládám, že jsou k této tvorbě potřeba geografické znalosti?

Já ani nejsem vystudovaný grafik nebo geograf, jsem architekt. (smích) Ano, některé podvědomí o tom mám, snažím se své znalosti rozvíjet. Vycházel jsem ze svých zkušeností. Zcela běžně děláme podobná schémata, třeba pro výluky, která jsou ovšem daleko menší. Spoustu věcí už víte z hlavy, když je kreslíte často. Když jsem ale musel zakreslovat například parky nebo vodní nádrže, vycházel jsem z běžně dostupných map.

Jakou máte zpětnou vazbu od veřejnosti?

Vyloženě negativní reakce jsem nikdy neslyšel, spíše slyším chválu. Ale často dostanu i podmínky nebo připomínky, že je ve schématu nějaká chyba. Jsem za to velice rád, při tak objemné práci se přešlapy stanou snadno. Podněty dostávám přes kontaktní formulář nebo v rámci sociálních sítí. Už mě ale oslovil i kolega. Jinak ale většinou slyším: no já jsem zíral, jak je to podrobné a co všechno tam je – a ani jsem si nevšiml, že u nás tohle vůbec máme. (smích)

Máte k MHD vztah?

Za šotouše se nepovažuju, ale k MHD vztah mám samozřejmě vřelý. Když jsem s prací v ROPIDu ještě při škole začínal, nebylo to tak. Spíš mě zaujala nabídka, že se hledá grafik. Řekl jsem si, že to zkusím. Ale to kouzlo se objevilo postupně, v průběhu těch 7 až 8 let, kdy tu pracuju. Doprava je neskutečně zajímavé odvětví: dynamické, neustále se měnící. Pořád se něco děje. To se mi na tom moc líbí. Líbí se mi i provoz, ono je občas fajn s ním přijít do styku nejen v kanceláři. Já například jezdím s tramvají, řídím ji, třeba když mám den volna. To je super odreagování.