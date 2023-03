Za jízdy se držte a netelefonujte nahlas. Hravá kampaň cílí na cestující MHD

„Nyní je na Youtube k vidění šest různých videí, každé dlouhé maximálně minutu. Ukazují situace, které se reálně v hromadné dopravě dějí. Jako například, jaké je pro matky s dětmi či kočárkem nastupování do vozů nebo proč se vyplatí se za jízdy držet,“ řekl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Podle jeho slov mají videa u veřejnosti velmi dobré ohlasy, a proto se plánují i další. Nelze je sice sdílet na obrazovkách v MHD nebo na zastávkách, kde jsou čistě informační panely. PID ale plánuje spolupráci s magistrátem nebo obvodními radnicemi tak, aby bylo možné videa sdílet na webech městských částí. K vidění jsou také na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videa také na svém facebookovém profilu sdílí Magistrát hlavního města Prahy.

Nápad vznikl přímo u týmu ROPID, scénáře pak rozpracoval režisér Štěpán Zálešák a videa vytvořila agentura HOFO. Sérií cestující provází behaviorální specialista PIDiatr Mh.D Blaž Vršnik v podání herce Jana Vondráčka, který také nově namluvil hlášení pro pražskou hromadnou dopravu.

Cílem kampaně se sloganem „Udělejte pidiKrůček pro lepší cestování“ je pokusit se přesvědčit cestující k vzájemné ohleduplnosti a přimět je k tomu, aby si uvědomili některé chyby, které mnozí dělají třeba nevědomky.

„Zkrátka, aby se všem cestovalo příjemněji bez zbytečných negativních zážitků, a také aby lidé lépe pochopili některá specifika dopravy, jako že třeba řidič nemůže vidět vše a má omezený výhled z vozu - například když lidé dobíhají tramvaj nebo nastupují s kočárkem,“ vysvětlil Drápal.

Jedno z videí se zbývá tématem držení se za jízdy. Jednoduchá věc, kterou většina z nás slýchá od dětství. Přitom se podle mluvčího ročně zraní desítky lidí právě proto, že se při jízdě v prostředcích MHD ničeho nedrží.

„Bohužel takové případy jsou zejména u autobusů, kde je brzdná síla ještě o mnoho vyšší než u tramvají. Držení se za jízdy nebo správné umístění zavazadel nebo kočárků pak pomáhá případná zranění eliminovat nebo snížit jejich následky,“ upozornil Drápal.

Další z videí se věnuje třeba hlasitému telefonování ve vozech, které může být pro velkou část spolucestujících rušivé či nepříjemné.

Kampaň se snaží cílit na co největší skupinu cestujících. Hlavně na ty, kteří jsou „schopni vnímat a uvědomit si, jak by se mohli chovat lépe, aby ostatním cestujícím co nejméně překáželi nebo je co nejméně obtěžovali.“

Podle Drápala si zástupci PID nedělají iluze, že by oslovili i ty nejhorší provinilce nebo že by se jim povedlo je donutit ke změně chování. Doplňuje ale, že takových lidí je výrazná menšina.