DPP zkrátí první etapu oprav na Malé Straně, od pondělí se uzavře Karmelitská

„Karmelitská ulice bude v druhé etapě obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu,“ sdělila mluvčí DPP Anna Řehková s tím, že omezení v Karmelitské ulici potrvají až do soboty 4. března.

Provoz na Malé Straně zastavil pražský dopravní podnik (DPP) v sobotu 28. ledna kvůli opravě tramvajové trati. V úseku mezi Klárovem a Újezdem nejezdí tramvajové linky, náhradní trasy obsluhují tramvaje a autobusy.

Po přesunu prací do Karmelitské ulice bude Letenská ulice, která je nyní uzavřená, opět plně průjezdná. DPP ale nadále prosí řidiče automobilů, aby do centra města, a zvláště na Malou Stranu, vůbec nevyjížděli. Ideálně by měli využívat tunelového komplexu.

„Především díky příznivým klimatickým podmínkám, kdy nám do opravy tramvajové trati na Malé Straně moc nepršelo ani nesněžilo, se nám podaří první etapu v Letenské ulici zkrátit o tři dny. Automaticky to ale neznamená zkrácení celé opravy. Máme za sebou teprve první čtvrtinu, budeme se všemi silami snažit tyto tři dny ušetřit až do konce opravy. Bude ale záležet, jestli nám počasí bude přát jako doposud,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Od pondělí 13. února DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí. Oprava tramvajové trati na Malé Straně bude pak od soboty 4. března pokračovat další etapou v ulici Újezd. Předpokládané ukončení všech prací je 31. března 2023.

Po celou dobu opravy tramvajové trati na Malé Straně bez ohledu na etapy až do 31. března 2023 je obousměrně vyloučen provoz tramvají v úseku Malostranská – Újezd.