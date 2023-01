Malá Strana je neprůjezdná, obávané dopravní komplikace ale nenastaly

„Neevidujeme žádné dopravní komplikace, zatím o nich nemáme žádné informace. Lidé se orientují podle značek,“ řekla pro portál iDNES.cz policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Neví však, zdali se situace v průběhu dne ještě nezmění.

Podle webu Opravujeme.to můžou řidiči a cestující v dopravní špičce v okolí Malé Strany počítat se zpožděním až 30 minut, prozatím se ale žádné výrazné zdržení nekoná. Velký nápor na objízdné trasy očekávali místní obyvatelé. Městská část Praha 1 řidiče žádala, aby v co nejvyšší míře využívali tunelový komplex.

Provoz na Malé Straně zastavil pražský dopravní podnik (DPP) už v sobotu 28. ledna kvůli opravě tramvajové trati. V úseku mezi Klárovem a Újezdem nejezdí tramvajové linky, náhradní trasy obsluhují tramvaje a autobusy.

Opravu kolejí, která by se měla stihnout ještě před turistickou sezonou, DPP rozdělil do tří fází. Ta probíhající se zaměřuje na úsek v Letenské ulici od křižovatky s Klárovem po budovu ministerstva financí a měla by trvat celkem devatenáct dní, až do 16. února.