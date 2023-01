Průjezd Malou Stranou uzavře oprava tramvajové trati, hrozí kolaps dopravy

Opravu kolejí, která by se měla stihnout ještě před turistickou sezonou, DPP rozdělil do tří fází. První z nich se zaměří na úsek v Letenské ulici od křižovatky s Klárovem po budovu ministerstva financí a potrvá devatenáct dní.

Právě tato část kolejí je jednou z těch, které se dočkaly posledních výraznějších oprav před více než dvaceti lety. Výluka by měla skončit na konci března.

DPP označuje opravy za nezbytné, lidé se však strachují náporu na dopravu v centru Prahy. Mezi nejzatíženější budou patřit Smetanovo nábřeží, Most Legií, Masarykovo nábřeží či ulice Křížovnická.

Podle webu Opravujeme.to můžou řidiči a cestující v dopravní špičce v okolí Malé Strany počítat s opožděním až 30 minut. Městská část Praha 1 řidiče žádá, aby v co nejvyšší míře využívali tunelový komplex.

Přes 600 spojů v jednom směru

„Tamní provoz je velmi intenzivní. Udělali jsme si přepočet, že v roce 1995 tudy projelo do hodiny osmnáct spojů na linkách 12 a 22. Postupným rozvojem tam spoje přibývaly a dnes jsme ve špičkách v pracovní dny na 39,5 spoje do hodiny, což je oproti roku 1995 dvakrát tolik,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

V současné době projíždí zastávkou Malostranské náměstí hned několik spojů. Vedle páteřní linky 22 jsou to také tramvaje číslo 12, 15, 20, 23 a noční 97. Podle dopravního podniku tudy projede denně přes 600 spojů v jednom směru.

Uzavírka jejich trasy změní. Tramvaje v úseku mezi Klárovem a Újezdem nahradí autobusy.

Schéma provozu během opatření (26. ledna 2023)

Například tramvaj číslo 15 bude od zastávky Malostranská u Strakovy akademie pokračovat dále na Divokou Šárku jako linka 22. Té se změna bude týkat od Újezdu, odkud pojede přes Anděl až do konečné na Sídlišti Barrandov.

Nová linka 32 bude jezdit v úseku mezi Bílou Horou a Malostranskou, pak zastaví na nábřeží Edvarda Beneše, dále pojede přes Čechův most k právnické fakultě a přes Mánesův most zpátky na Bílou Horu.

Noční tramvaj 97 pojede ve své obvyklé trase, z Malostranské však bude pokračovat přes Staroměstskou a Národní divadlo na Nádraží Hostivař.

Auta se na Malostranské náměstí dále dostanou z ulic Karmelitská, Valdštejnská a Tomášská.

Životnost kolejnic na hraně

DPP provede opravy jen v úsecích, kde jsou kolejnice na konci své životnosti. Do budoucna by totiž mohly znamenat bezpečnostní riziko.

„V částech, kde jsou kolejnice pořád z roku 1995 či 2001 už dochází k jejich celkové destrukci. Jsou tam ještě dílčí části, kde by to vydrželo, ale ty by nás v budoucnu mohly velmi nemile překvapit nějakou havárií. A dožít se havárie uprostřed Malé Strany třeba v období adventu by nebyl nejlepší nápad,“ dodává Šurovský.

Podle něj za jejich opotřebení mohou i specifické požadavky na plynulost jízdy, které Malá Strana vyžaduje. „Při takto silném provozu se trať opotřebovává hlavně v místech, kde se brzdí, což je na na tomto místě skoro všude,“ upřesňuje.

Kromě oprav na Malé Straně plánuje DPP v tomto roce z větších staveb i nové tratě. Síť tramvají se rozšíří na několika místech. Letos v únoru začne výstavba prodloužení trasy z Holyně do Slivence, která naváže na již dokončenou trať z Barrandova do Holyně. Podle odhadů DPP práce potrvají osm a půl měsíce.

Tramvajového spojení se dočkají obyvatelé Libuše, kam povede trať z Modřan, kterou dopravní podnik začal stavět na jaře minulého roku. Hotovo má být v květnu.

Od října se cestující svezou tramvají z Divoké Šárky na Dědinu. DPP dále oznámil opravy kolejí například v Plzeňské či na Vítězném náměstí.

Výměna pražců i stropu v metru

Několik výluk čeká na cestující i v metru. Během roku se na osm víkendů opět přeruší provoz stanice Florenc, kde je podle Jiřího Vodrážky, vedoucího odboru organizace provozu, potřeba opravit stropní desky.

„Další skupinou opatření, která už jsou notoricky známá z předchozích let, je pokračující výměna dřevěných pražců za betonové na trase metra C. V letošním roce jsou z tohoto důvodu předpokládány tři tyto výluky. Jedna v období Velikonoc, další na začátku července a třetí v podzimním období okolo 17. listopadu,“ uvádí Vodrážka.

Podle něj bude v rámci jarní a podzimní výluky přerušen provoz mezi stanicemi Vltavská a I. P. Pavlova. Naopak v létě vlaky nepojedou od stanice Muzeum do Pražského povstání.

Rozsáhlejších rekonstrukcí se dočká i metro A. U něj se DPP podle Vodrážky zaměří na výměnu zabezpečovacích zařízení. Omezení se dotkne třeba stanice Želivského.